Le projet de tramway à Québec pourrait coûter plus de 3 milliards $

Le futur tramway de Québec ressemblera à un métro sur une bonne partie du tracé, puisqu’il circulera dans un long tunnel souterrain reliant la basse-ville et la haute-ville, a appris «Le Journal de Québec».

Ce tunnel serait creusé au niveau de la Côte d’Abraham et ressortirait en haute-ville. «On pensait qu’il sortirait à peu près au Grand Théâtre, mais ce sera plus à l’ouest que ça. On va s’éloigner le plus possible de la congestion de la colline Parlementaire», nous a confié une source bien informée. La décision finale n’est pas prise, mais il n’est pas exclu que le tramway ressorte en surface aux environs de l’avenue des Érables. Des stations souterraines permettraient aux usagers de débarquer sur la colline Parlementaire et sur l’avenue Cartier, par exemple.

Une fois revenu à la surface, le tramway emprunterait le boulevard René-Lévesque pour se rendre au moins jusqu’à l’Université Laval, à l’ouest. À l’autre bout du tracé, il est possible que le terminus soit situé aux frontières des quartiers Saint-Roch et Limoilou, vraisemblablement sur les vastes terrains de la Croix-Rouge acquis récemment par le Réseau de transport de la Capitale (RTC), nous dit-on.

Plus de 3 milliards $?

En mars 2015, l’étude de faisabilité Tramway-Service rapide par bus (SRB) évaluait le tramway à un peu plus de 2 milliards $. C’est ce montant-là qui a conduit les villes de Québec et de Lévis à opter pour le SRB et à abandonner le tramway. «Ça ne m’étonnerait pas que le nouveau projet coûte plus de 3 milliards $. Ce n’est pas juste un tramway qui sera proposé, mais un vaste réseau. La Ville de Québec veut aussi jouer la transparence totale en incluant les divers aménagements nécessaires dans les coûts», a indiqué un contact.

Fort discret sur le sujet, le maire Labeaume évoque justement un «réseau de transport» et non pas un «tramway» depuis plusieurs jours. Qu’est-ce que ça veut dire au juste? «Il va y avoir quatre niveaux différents. Le premier est le tramway et le dernier sera le Métrobus. Entre les deux, il y aura deux autres modes», a ajouté un de nos informateurs, en cultivant un certain mystère. Chose certaine, ces «quatre modes» toucheront au moins cinq des six arrondissements de la Ville, insiste-t-on.

Détails d’ici l’été

Officiellement, la Ville de Québec doit dévoiler les détails de ce mégaprojet d’ici l’été. On nous dit cependant que la municipalité fait tout pour le rendre public avant le dépôt du budget du Québec (probablement autour du 27 mars). «S’il y a de l’argent pour les plans et devis dans le budget, ça permettrait de rattraper une partie du retard causé par l’abandon du projet de SRB», nous a-t-on affirmé. La mise en service du SRB devait se faire sur deux phases, une en 2022 et l’autre en 2025. «On aura peut-être juste un an de retard par rapport à ces échéanciers», avance prudemment notre contact.

Trois scénarios d’interconnexion avec Lévis seraient sur la table, mais rien ne serait tranché pour le moment, nous a-t-on également glissé.

Ceux qui ont vu le projet

«Les gens seront surpris de ce qu’ils pourront voir. Je pense qu’il y a une grande réflexion derrière tout ça. Il y a une capacité d’agir très rapidement. On ne parle pas que de tramway, c’est beaucoup plus important que ça.» — Sébastien Proulx, ministre responsable de la Capitale-Nationale, 28 février.

«J’ai eu l’occasion de voir le projet de M. Labeaume. Il m’apparaît très intéressant. On aura l’occasion d’en parler publiquement. Je pense que c’est un projet plus vaste qu’un tramway, en passant. C’est un projet structurant très large.» — Le premier ministre Philippe Couillard, 23 février.

«Il m’a dit : “Régis, on a des centaines de millions pour la Ville de Québec, alors on attend ton projet.” Puis il a dit : “Il faut que Québec ait son réseau”.» — Régis Labeaume citant le premier ministre Justin Trudeau, 18 janvier.