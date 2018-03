Les employés de Bombardier Aéronautique approuvent l'entente de réciprocité

Les machinistes de Bombardier réunis en assemblée extraordinaire à Montréal, dimanche, ont voté à 92,3 % en faveur d'une entente de réciprocité visant à clarifier leurs conditions de travail après la prise de contrôle de la Société en commandite (SEC) Avions C Series par Airbus l’an dernier.

Voyez ci-dessus l'intervention de notre journaliste Kariane Bourassa, avant le dévoilement des résultats du vote

L'entente permettra aux quelques 4400 employés de Bombardier de bénéficier de «passerelles» lorsque la SEC Avions C Series verra officiellement le jour, a expliqué l'Association Internationale des Machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.

La SEC deviendra éventuellement une compagnie à part entière. Les travailleurs qui y seront transférés voulaient s'assurer de pouvoir conserver leurs conditions de travail, régimes de retraite et avantages sociaux.

«Nous avions une mince ouverture pour négocier la mise en place de ponts entre les deux compagnies qu’il aurait été impossible d’aller chercher après la séparation», a expliqué Éric Rancourt, Agent d’affaires pour l’unité Bombardier, dans un communiqué.

L'assemblée, qui a réuni environ 3000 membres du syndicat, a duré environ trois heures et a permis d'offrir un portrait détaillé de l’entente et de ses impacts aux travailleurs.

«On a eu une très bonne entente, on est très content. On va garder la même entité syndicale», a commenté un travailleur à la sortie de la salle.

«C’est quelque chose à quoi on s’attendait, c’est juste pour le temps d’arriver aux prochaines négociations», explique un autre.