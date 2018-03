Fonction publique: les communautés culturelles deux fois moins représentées

Il faudrait près du double de fonctionnaires issus des communautés culturelles et des peuples autochtones pour que la fonction publique québécoise soit représentative de la société québécoise.

Selon les données obtenues et calculées par TVA Nouvelles, les communautés culturelles et les peuples autochtones forment 19,73 % de la population active au Québec. Or, ces deux mêmes groupes ne forment que 10 % des effectifs réguliers du secteur public.

«Les membres des communautés culturelles sont très majoritairement dans la région de Montréal et Laval. Pourtant, 50 % des emplois de la fonction publique se trouvent à Québec et 25 % en régions», explique Jocelyne Tremblay, directrice principale du Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du trésor.

Québec offre d'ailleurs de payer des frais de déménagement dès qu'une personne obtient un poste à l'extérieur de Laval, Montréal ou Longueuil et qu'elle s'en va à plus de 50 kilomètres du lieu où elle habite.

Cela dit, il est vrai que le taux d'embauche chez des communautés culturelles et des peuples autochtones s'est amélioré. En 2012-13, le taux d'embauche était de 13,3 % avant de passer à 15,8 % en 2016-17.

De nouveaux objectifs doivent être dévoilés par le gouvernement en avril prochain.