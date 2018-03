Il sauve un jeune sur Twitch

Un homme qui agit en tant que modérateur sur Twitch, plateforme de jeux vidéo en ligne, est venu en aide à un jeune qui songeait à s’enlever la vie.

Jean-François Bourbeau surveillait les discussions sur le site lorsque les propos d’un jeune ont attiré son attention.

«À un moment donné, il y a un jeune qui écrit comme quoi le noir est mieux que la lumière, des trucs comme ça. Ça a attiré mon attention et je lui ai demandé : qu’est-ce qui se passe? Il répétait un genre de métaphores nébuleuses et, à un moment donné, dans la fenêtre de chat publique, il a dit tout simplement je vais me tuer, est**. À ce moment-là, je l’ai pris en privé pour investiguer sur ce qui n’allait pas», a raconté M. Bourbeau, en entrevue à l’émission Le 9 heures.

L’homme raconte que le jeune, qui fréquente le cégep, s’est rapidement ouvert, lui donnant des détails sur la situation.

«Quand j’ai vu que c’était grave, j’ai décidé d’appeler la police, mais malheureusement ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire tant qu’ils n’avaient pas un numéro de téléphone.»

Le jeune en détresse n’a d’abord pas voulu donner son numéro de téléphone, prétextant que ses parents dormaient. Le modérateur a cependant réussi à obtenir son numéro de cellulaire en lui disant qu’il préférait échanger par texto. Après une vingtaine de minutes, le jeune homme a finalement accepté et Jean-François Bourbeau a communiqué de nouveau avec la police.

Ce n’est que quelques jours plus tard que le modérateur a su que le jeune a été hospitalisé et a pu obtenir le soutien approprié.

Si vous avez besoin d’aide, contactez le 1 866 APPELLE.