La neige de retour cette semaine

La neige fera son retour cette semaine sur l’ensemble de la province, mais malgré un ciel nuageux, les journées seront agréables, avec des températures qui resteront douces.

La semaine débutera lundi matin avec un ciel nuageux, lundi matin.

Les journées de lundi et de mardi seront marquées par une alternance de soleil et de nuages, à l’exception de l’Abitibi et Gaspé touchées par des averses de neige.

Malgré les nuages et le vent, les températures continueront d’être agréables sur l’ensemble de la province. À Montréal comme à Québec, le mercure affichera jusqu’à 2 °C, avec des vents du nord-est atteignant les 20 km/h.

Mercredi marquera l’arrivée d’un système dépressionnaire qui occasionnera de la neige intermittente tout au long de la journée, et ce partout au Québec. Les températures seront autour de zéro.

Les vents présents depuis quelques jours continueront de nous tenir compagnie tout au long de la semaine.

Jeudi, la neige deviendra plus soutenue au sud, pour l’Estrie, la Beauce, la Mauricie et Québec. Les températures resteront douces, autour de zéro.

Vendredi, le système dépressionnaire continuera sa route vers le nord et se généralisera: temps nuageux et averses de neige sont prévus pour toute la province.