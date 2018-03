Pour la première fois depuis la sortie d’un dossier dévastateur à son endroit, le chef Giovanni Apollo s’est expliqué au micro de l’animateur Denis Lévesque lundi soir.

Voyez l'entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.

D’entrée de jeu, le chef cuisinier s’est défendu d’avoir menti sur son prénom. «Giovanni», affirme-t-il, est le prénom de naissance que sa mère lui a donné. «J’ai un deuxième prénom qui est Jean-Claude, mais ma mère m’appelle Giovanni, mes amis m’appellent Giovanni, mes enfants m’appellent Giovanni, l’impôt m’appelle Giovanni, mes cartes de crédit c’est Giovanni», précise-t-il, tout en affirmant avoir «réofficialisé» son prénom auprès de l’état civil canadien.

«Allez porter plainte»

Au sujet des allégations de comportement violent et de gestes à caractère sexuel à son endroit, le chef Apollo insiste : «si j’ai fait quelque chose de répréhensible aux yeux de la loi, de grâce, allez porter plainte. Ça évitera d’avoir des doutes.»

S’il admet «être quelqu’un de très directif» en cuisine, il avoue ne pas comprendre la peur que certains ont exprimée à son égard. «J’ai l’impression d’être un mafieux qui fait peur aux gens, lance-t-il. À la grange d’Apollo, je suis devant le monde, je cuisine pour les gens, les gens ont confiance en moi, je les aime, je ne me cache pas, je n’ai pas été me planquer nulle part.»

Il indique par ailleurs qu’à son avis, certains des témoignages anonymes recueillis dans le cadre des reportages réalisés à son sujet sont le fruit de pressions de la part de gens qui lui en veulent.

«À mon avis, ces personnes (qui ont témoigné) ont été alimentées par des personnes avec qui j’ai un conflit juridique en ce moment, avance-t-il. Pour des questions d’argent, les bassesses humaines peuvent aller très loin.»

Il admet avoir «embelli» les faits

Selon le reportage, le chef Apollo aurait menti sur plusieurs aspects de son passé, à commencer par son lieu de naissance et sa formation de cuisinier auprès des frères Troisgros, des sommités du domaine. Celui-ci n’a pas nié avoir «embelli» certaines parties de son passé outre-mer et admet avoir appris depuis les révélations publiques à son sujet.

«Même si j’ai pris une claque, et Dieu sait qu’elle a fait mal, j’ai compris que d’être soi-même est toujours ce qui paye le mieux», raisonne-t-il.

«J’ai laissé courir beaucoup de choses et, oui, il y a des trucs que j’ai embellis parce que je trouvais ça plus glamour. Ce n’est pas avec une histoire qu’on fabrique un plat. Je le vois maintenant, avec le recul. Au début, je voulais me faire aimer, mais je m’aperçois que ce que je veux, c’est aimer les gens.»

Il persiste et signe

Giovanni Apollo continue de se défendre d’avoir floué plusieurs personnes qui se sont associées à lui au cours de son parcours en affaires, notamment l’entrepreneur Tony Accurso et son premier associé Maurice Angers. Au sujet de ce dernier, qui affirme avoir perdu 150 000 $ dans l’aventure et avoir encore peur du chef aujourd’hui, Giovanni Apollo admet ne pas comprendre.

«Je ne sais pas d’où ça sort», laisse-t-il tomber.

Dans le reportage, M. Angers et son frère affirment que Giovanni Apollo s’est montré violent à leur endroit et que la relation d’affaires s’est terminée de façon houleuse.

«Ce qui est étrange, c’est que je les ai recroisés les deux et je n’ai jamais eu d’échos là-dessus.»

Giovanni Apollo détient toujours un restaurant, la grange d’Apollo, mais n’est plus présent sur les petits écrans du Québec. Souhaite-t-il y revenir un jour? «Ce n’est pas le but. Ce n’est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici pour me tenir debout, pour vous dire que j’ai compris.»