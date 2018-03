L'Office national de l'énergie donne son aval à Northern Pass

L'Office national de l'énergie (ONÉ) a donné son aval à Hydro-Québec, lundi, pour la construction du projet Northern Pass, qui prévoit l'aménagement d'une ligne électrique de 1090 mégawatts entre le Québec et le Massachusetts.

Dans sa décision, l'ONÉ permet à Hydro-Québec d'aménager et d'exploiter une ligne électrique à 320 kV qui s'étirera sur 79 kilomètres, en partie sous terre, entre le poste des Cantons et la frontière canado-américaine.

La demande de permis avait été déposée par Hydro-Québec il y a plus d'un an, le 23 décembre 2016.

L'ONÉ a indiqué avoir reçu et pris en compte plusieurs lettres de commentaires provenant, surtout, de groupes autochtones et écologistes qui exprimaient des préoccupations vis-à-vis du projet. L'organisme fédéral canadien a toutefois indiqué qu'à son avis, Hydro-Québec «a répondu aux préoccupations exprimées par le public pendant la période de commentaires et qu’elle les a atténuées».

Dans sa décision, l'Office juge aussi qu'Hydro-Québec «a fait la preuve que le projet visé par le permis demandé répond aux besoins du marché et qu’il permettra d’accroître la capacité d’exportation du Québec».

Cette décision arrive toutefois alors que le projet Northern Pass est en difficulté de l'autre côté de la frontière. Le New Hampshire, qui doit être traversé par la ligne électrique, s'oppose à ce jour au projet.

Hydro-Québec prévoit que la ligne Northern Pass, dont le coût de construction avoisine les 2,1 milliards $, pourrait entrer en service en 2020.