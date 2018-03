Molson sur le qui-vive à l’approche d’une grève

Amère d’avoir vu son offre rejetée de justesse, Molson craint une grève dès lundi si les 550 syndiqués refusent sa proposition finale dimanche, a appris Le Journal de Montréal qui a mis la main sur une note interne.

« Le syndicat a convoqué ses membres pour un vote le 11 mars. Il a informé ses membres, qu’advenant un rejet de l’offre finale, qu’il y aurait éventuellement déclenchement d’une grève le 12 mars 2018 », peut-on lire dans le message envoyé aux employés jeudi dernier.

Joint par Le Journal de Montréal, le directeur des affaires corporatives, Québec et Atlantique de Molson Coors, François Lefebvre, signataire du message, a confirmé l’information.

Il précise que le brasseur a déjà un plan en cas d’arrêt de travail. « On va réaffecter nos employés-cadres au niveau de la production et de la distribution », a-t-il indiqué.

M. Lefebvre aimerait que les syndiqués soient plus nombreux à aller voter dimanche. « On est déçu que seulement 66 % des employés aient exercé leur droit de vote la dernière fois », dit-il. D’autant plus que l’offre a été rejetée que par une mince majorité de 52 %, ajoute-t-il.

« Pomme de discorde »

De son côté, le directeur des relations publiques de Team-sters Canada, Stéphane Lacroix, représentant les travailleurs de l’usine, espère que la nouvelle mouture de la proposition plaira à ses membres.

« Il y a les salaires, oui. Mais l’assurance collective et les régimes de retraite sont des enjeux sur lesquels les travailleurs portent beaucoup plus attention. C’est plus là qu’il y a pomme de discorde », insiste-t-il.

Selon M. Lacroix, les récentes propositions patronales défavorisaient les jeunes travailleurs qui n’avaient plus droit aux mêmes assurances que les plus âgés. Il dit également que les régimes de retraite à prestations déterminées sont menacés.

« Ça crée un certain niveau d’irritation chez les travailleurs », résume-t-il.

Travailleurs méfiants

Lundi, les employés de l’usine de la rue Notre-Dame étaient prudents dans leurs commentaires, préférant attendre à dimanche pour voir ce qu’il y aura sur la table.

Seul un opérateur a accepté de parler à condition de rester anonyme. « Nous autres, on est plus des numéros que des employés », a-t-il lancé. Pour lui, les augmentations salariales et avantages proposés sont nettement insuffisants.

L’achat de la microbrasserie de Shawinigan Le Trou du Diable ou le déménagement de l’usine à Longueuil de près de 500 millions $ en 2021 prouvent pourtant que Molson a les reins solides, selon lui.