Trudeau fait part de ses «sérieuses préoccupations» à Trump

Le premier ministre Justin Trudeau a fait part de ses «sérieuses préoccupations» concernant l'imposition éventuelle d'une taxe sur l'acier et l'aluminium, lundi, lors d'un entretien avec le président américain Donald Trump.

Selon un communiqué émis par le bureau du premier ministre du Canada, Trudeau «a insisté sur le fait que des tarifs ne faciliteraient pas une entente sur l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)».

Le premier ministre réagissait ainsi à l'annonce, la semaine dernière, de l'imposition de droits de douane de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium. Cette mesure pourrait affecter sérieusement le Canada, qui est le principal fournisseur des États-Unis pour ces deux matières premières.

Plus tôt lundi, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a brandi la menace de répliquer à l'imposition de tarifs douaniers.

«Si des restrictions devaient être imposées sur l'acier et l'aluminium canadiens, le Canada prendra des mesures appropriées et rapides pour défendre nos intérêts commerciaux et nos travailleurs», a déclaré la ministre à Mexico, alors que se terminait la septième ronde de renégociations de l'ALENA. Mme Freeland n'a toutefois pas précisé quelles mesures Ottawa pourrait mettre en place.

Donald Trump a lié les dossiers de l'ALENA et des droits douaniers, lundi, dans des tweets matinaux. Le président a laissé entendre que ces tarifs pourraient être abandonnés si les négociations permettent d'obtenir un accord juste.

En après-midi, M. Trump a aussi indiqué avoir toujours l'intention de déchirer l'ALENA si les trois pays ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente.

De son côté, le bureau du premier ministre Trudeau a soutenu que, lors de leur conversation, les deux dirigeants ont «salué la progression des négociations» et «ont aussi convenu de l’importance de mener à bien ces négociations».

Donald Trump et Justin Trudeau se sont engagés à rester en contact.