Un type de boisson à l’origine de plusieurs visites à l’urgence

La fin de la boisson FCKDUP, qui serait en partie responsable de la mort d’une adolescente à Laval, est une sage décision, considère une spécialiste en santé publique.

«Dans des circonstances tragiques, c’est une bonne nouvelle. Il va falloir s’assurer que cette décision ne se limite pas uniquement à ce produit», estime toutefois la Dre Catherine Paradis.

Dimanche, le groupe Geloso, derrière le produit qui a mauvaise presse depuis la mort de l’adolescente Athena Gervais, survenue la semaine dernière à Laval, a annoncé qu’il mettait fin à sa production, considérant qu’il s’agissait de «la bonne chose à faire».

La Dre Paradis, chercheuse au Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, souhaiterait idéalement que Santé Canada interdise ce type de breuvage. En attendant, comme beaucoup d’autres produits à haute teneur en alcool et en sucre demeurent disponibles sur le marché, «une simple mesure consisterait à indiquer sur les canettes combien elles contiennent de verres standards, pour au moins que les gens consomment en étant informés».

Vies en danger

Une étude menée aux urgences du CHU de Sherbrooke montre d’ailleurs à quel point il faut responsabiliser davantage les jeunes quant à leur consommation de ce type de produits. Entre 2012 et 2017, leur recherche révèle que 75% des jeunes admis aux urgences pour des problèmes médicaux liés à l’alcool avaient consommé des produits à très haute teneur en alcool.

«Ce qui n’est pas banal non plus, c’est que parmi ces cas-là, beaucoup – le quart - avaient un code de triage de 1 ou 2, ce qui veut dire que leur vie était littéralement en danger», a ajouté la chercheuse, en entrevue au Québec Matin.

Des chiffres qui frappent, mais qui n’ont au fond rien de surprenant quand on considère que ces produits peuvent contenir «2, 3 et parfois jusqu’à 4 verres d’alcool dans une seule canette, qui est faite pour un usage unique».

«Le taux d’alcoolémie monte extrêmement rapidement sans qu’on s’en rende compte, parce que le goût de l’alcool est masqué par le sucre, donc on ne grimace pas quand on le boit», indique la Dre Paradis, conseillant du même coup d’éviter les produits ayant un pourcentage d’alcool supérieur à 9% et les formats qui dépassent les 300 ml.