Une ex-académicienne rejoint l’équipe de Garou

Neuf ans après sa participation à «Star Académie», Karine Labelle est venue humblement aux auditions à l’aveugle de «La Voix», dimanche soir.

Ce n’est pas un hasard si Karine Labelle a choisi d’interpréter «Stronger Than Me» D’Amy Winehouse pour son audition. «Cette chanson était dans l’ambiance que je voulais présenter aux coachs. Amy Winehouse est une de mes plus grandes inspirations. J’ai aussi eu la chance de collaborer avec son ancien guitariste, Binky Griptite, qui a notamment travaillé sur l’album «Back To Black».

Auteure-compositrice-interprète, la chanteuse de 26 ans essaie de réunir différentes inspirations dans un style qui lui est propre. «J’ai pris beaucoup de temps à écouter des artistes de styles différents pour vraiment savoir quel courant musical me faisait vibrer et m’alimentait le plus. Je dirais que ma musique est dans un univers jazz, soul, r’n’b...». C’est d’ailleurs en pensant à son style musical qu’elle a choisi de continuer l’aventure avec Garou. «Je pense qu’il peut m’apporter quelque chose de plus. Avec sa carrière internationale et son expérience des comédies musicales, il va pouvoir m’aider, notamment dans les émotions à transmettre à travers les chansons. Sa musique me rejoint aussi un peu plus que les autres.»

Des outils

Plus mature et outillée, Karine se sent totalement prête à relancer sa carrière. Elle a fait beaucoup de travail sur sa voix et sa personne avant de venir à «La Voix». «Je suis prête plus que jamais. À l’époque de «Star Académie», j’étais toute jeune, j’avais seulement 18 ans. Ça m’a quand même apporté plein de choses, comme de l’expérience sur scène, de travailler avec des personnalités connues et de bénéficier de bons conseils... J’ai tiré profit de ces enseignements au cours des neuf dernières années.»Elle est ainsi la seule participante de «La Voix» à avoir déjà chanté au Centre Bell à sept reprises. «J’ai été chanceuse et choyée de pouvoir faire ça. «Star Académie» m’a aussi permis de faire la tournée à travers le Québec aux côtés de treize autres personnes et de musiciens sur une grande scène... C’est une très belle expérience qui m’a fait beaucoup grandir.»

Elle sait aussi que participer à une émission de télévision, aussi importante soit-elle, est une fin en soi. «Les lendemains peuvent être difficiles, car tu passes du rêve à la réalité du quotidien. Il faut être tenace et croire vraiment en notre objectif. Mes attentes envers «La Voix» sont différentes de celles que j’avais à «Star Académie». Je veux surtout profiter de la chance d’avoir coach qui m’aidera à consolider mes forces. Bien entendu, je compte aussi sur la visibilité que donne l’émission pour éventuellement propulser ma carrière.»

Jean-Alexandre Boisclair, 28 ans, Drummondville

Ancien participant des «Légendes fantastiques» de Drummondville, Jean-Alexandre Boisclair a eu la piqure pour la musique et la chanson, même si à l’époque, il faisait surtout du tumbling (gymnastique). Dernièrement, il a osé se lancer dans sa passion. «J’étudiais en soins infirmiers, mais j’ai laissé tomber pour me réorienter en musique. Ça me manquait trop. C’est là que j’ai rencontré Johanne Blouin, qui m’a pris sous son aile. Elle m’a aidé à approfondir ma technique vocale et à établir ma présence sur scène.» Jean-Alexandre aimerait que «La Voix» lui permette de gagner le cœur du public. «Pour un artiste, c’est le public qui est le plus important. C’est lui qui ressent les émotions qu’on lui transmet en chantant.» D’ailleurs, s’il a choisi Lara Fabian comme coach, c’est aussi pour son intensité. «Elle a un talent incomparable dans sa manière d’interpréter les chansons. Elle fait des performances époustouflantes. J’aimerais qu’elle me conseille sur l’interprétation, sur le côté spirituel. Et puis, depuis que je suis petit, j’ai souvent écouté ses chansons.»

Édouard Lagacé, 23 ans, Cowansville

Deux ans après avoir tenté sa chance aux auditions à l’aveugle, Édouard Lagacé est revenu sur la scène de «La Voix», réussissant cette fois à faire tourner les quatre fauteuils avec sa reprise de «Dancing on My Own» de Robyn. «J’avais le goût de me prouver à moi-même que j’étais capable de passer à l’étape suivante. J’y suis allé un peu sur un coup de tête, mais je pense que j’étais prêt. Je savais à quoi m’attendre et j’étais plus confiant.» À 23 ans, Édouard a déjà une grande expérience de la scène, ayant fait les premières parties d’un grand nombre d’artistes. «Je fais encore 150 à 160 spectacles par année, mais quand on joue des reprises, on devient rapidement limité. Pour le moment, il me manque des chansons originales pour faire avancer ma carrière.» Insatisfait de ses propres tentatives d’écriture, il souhaite collaborer avec des auteurs-compositeurs. Parce qu’il connaît bien la sœur d’Alex Nevsky, il a choisi celui-ci comme coach, d’autant plus qu’ils viennent tous les deux Montérégie.

Sami Chaouki, 20 ans, Montréal

En participant aux auditions à l’aveugle avec la chanson «Lonely Boy» de Black Keys, Sami Chaouki s’est donné la mission d’assumer ses velléités artistiques. «Je ne voulais pas vivre le dilemme de choisir entre la science et l’art. En arrivant à Montréal, il y a trois ans, je me suis dit qu’il était temps que je me donne libre cours à mon côté plus créatif.» Dans son pays, le Maroc, Sami ne s’est jamais permis d’envisager sérieusement de faire carrière en chant. Tout a commencé ici, où il est venu étudier en génie chimique, à la Polytechnique. «Les chansons que j’écris viennent naturellement, ce n’est pas du tout contrôlé. J’ai commencé à chanter dans des soirées de jam d’improvisation. C’est dans cet esprit de perte de contrôle et de lâcher-prise que j’ai réussi à découvrir cette facette de moi. J’adore faire ça.» Sami s’attend à grandir à travers cette aventure.

Les recrues de la semaine

Équipe Lara Fabian

- Jean-Alexandre Boisclair, 28 ans, Drummondville

- Leah West, 43 ans, KelownaÉquipe Garou

- Karine Labelle, 26 ans, Huberdeau

- Carl Miguel Maldonado, 26 ans, Mascouche

- Sami Chaouki, 20 ans, Montréal

Équipe Éric Lapointe

- Jérôme Casabon, 28 ans, Québec

- Miranda Martin, 26 ans, Québec

Équipe Alex Nevsky

- Lydia Sutherland, 19 ans, Godmanchester

- Karelle Girard-Huneault, 22 ans, Blainville

- Édouard Lagacé, 23 ans, Cowansville