Couillard salue Fournier, «un homme politique influent»

Philippe Couillard n’est pas inquiet du départ de Jean-Marc Fournier, qui jouera probablement un rôle dans la prochaine campagne électorale, même s’il a annoncé qu’il quittait la vie politique.

«Je sais qu’il va être à nos côtés pour le reste du mandat, et probablement pendant la campagne électorale qui s’annonce. Moi, je suis heureux et fier d’avoir siégé à ses côtés, et l’avenir pour nous est bon», a indiqué le premier ministre mardi, lors d’une mêlée de presse en marge d’une mission en France.

M. Couillard a salué la contribution de Jean-Marc Fournier, «non seulement pour le PLQ, mais pour le Québec et le Canada». Sa politique d’affirmation, «Québécois, notre façon d’être Canadiens», fait de lui un «homme politique qui a exercé son action de façon constante et sérieuse», a dit le premier ministre. Même si Philipe Couillard y a «apporté des commentaires», le document est «largement l’œuvre» de Jean-Marc Fournier.

«Ça témoigne d’une pensée qui est très stable et constante de sa part. Il a eu l’élégance de dire qu’il voulait du sang neuf, ce qui est normal», a indiqué le premier ministre.

«Personne n’est irremplaçable»

Il a ajouté que, malgré toutes les qualités de M. Fournier, «personne n’est irremplaçable». Ce dernier avait toutefois joué un rôle de premier plan lors de la campagne électorale de 2014, lorsqu’il conseillait le premier ministre et l’accompagnait dans sa tournée du Québec.

Était-il un bras droit? «C’était quelqu’un avec qui j’avais de formidables relations de travail. C’est un homme formidable sur le plan humain», a-t-il conclu.

Jean-Marc Fournier a annoncé lundi son retrait de la vie politique, lors d’un point de presse à Québec. «Je crois que le tour de piste est fait. La boucle est bouclée», avait-il déclaré.