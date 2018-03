Des grillons dans les rayons d'épicerie

Les insectes envahissent les rayons d’épicerie.

De la poudre 100% grillons a fait son apparition sur les tablettes des magasins Provigo partout au Québec. Loblaw devient ainsi la première chaîne à se lancer dans cette distribution à grande échelle dans la province, rapporte le doyen de la faculté de gestion de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois. La compagnie vise d'ailleurs une expansion plus grande.

Le nouveau produit à forte teneur en protéines provient de la plus importante ferme d'élevage de grillons canadienne, Entomo Farms.

«Il y a eu de très mauvaises histoires par rapport à la production agricole industrielle, alors de plus en plus, les gens s’intéressent à d’autres sources de protéines, entre autres les insectes», a expliqué le spécialiste de l'industrie agro-alimentaire au Québec Matin. Selon lui, la tendance risque toutefois de faire plus d'adeptes chez les milléniaux que chez les baby-boomers.

Puisque la poudre de grillon a un goût neutre, elle peut s’intégrer dans plusieurs recettes sans difficulté, par exemple les produits de boulangerie ou les smoothies. Les produits à base d'insectes sont utilisés depuis un bon moment notamment dans le monde du sport et de l’alimentation naturelle.

«Depuis cinq ans, la vente de produits qui utilisent comme ingrédients les insectes augmente pratiquement de 50% à chaque année, c’est quand même assez exceptionnel», poursuit M. Charlebois.

Loblaw plaide que l’élevage de grillons nécessite 12 fois moins de nourriture que les bovins, quatre fois moins que les moutons et deux fois moins que les porcs et les poulets pour produire une quantité identique de protéines. Par ailleurs, ils ont besoin de beaucoup moins d’eau qu’eux.

«Bien que ce soit nouveau pour la majorité d'entre nous, 80% de la population mondiale incorpore déjà les insectes à son régime alimentaire sous une forme ou une autre», rappelle-t-on dans le communiqué de l’entreprise.