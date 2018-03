Une semaine après le décès tragique d’Athena Gervais, les analystes de «La Joute» se sont tous prononcés pour un meilleur contrôle des boissons sucrées à forte teneur en alcool et ils espèrent maintenant que les gouvernements agiront rapidement.

«Ces boissons-là, c’est du poison», lance d’entrée de jeu Luc Lavoie.

«C’est sur le marché depuis plusieurs années. Il a quand même fallu un décès pour que les entreprises bougent, pour que le premier ministre bouge, déplore Caroline St-Hilaire. On a de l’éducation à faire aussi, parce que je trouve ça quand même surprenant que ça se vende dans les dépanneurs, que ce soit si accessible que ça auprès des jeunes.»

À LIRE AUSSI: Four Loko repousse indéfiniment son retour sur les tablettes du Québec

À LIRE AUSSI: Philippe Couillard demande à Ottawa d’agir

À LIRE AUSSI: Les jeunes ont encore le choix

Pour sa part, Bernard Drainville se dit en faveur à une interdiction complète de ce genre de boisson.

«Mais je peux vous dire une affaire, puis y’a des parents qui me l’ont dit, si les jeunes ne boivent pas ça, ils vont sans doute se replier sur autre chose», souligne-t-il.

Selon lui, «l’éducation reste importante» dans ce dossier.

«Peu importe ce que les gouvernements vont décider, ultimement quand tu es jeune, que tu décides de faire des expériences et de te mettre saoul [...], il faut en appeler à la responsabilité des parents et à la responsabilité individuelle de ceux et celles qui les prennent», explique l’ex-député péquiste.

«C’est une boisson facile d’accès, c’est facile à boire aussi et t’es facilement saoul, ajoute Caroline St-Hilaire. C’est ça qui est le dommage, parce que boire une bouteille de vodka pour un jeune, je suis désolée, c’est pas nécessairement agréable. Il faut que ce soit mélangé et tout ça.»

Bernard Drainville espère maintenant que les autorités poseront des gestes concrets sans tarder pour éviter qu’un autre drame ne survienne.

«Je ne voudrais pas qu’Ottawa et Québec commencent à se lancer la cannette de part et d’autre et ne règlent pas le maudit problème», indique-t-il.