Un rapport de force qui ferait l'envie de n'importe quel groupe

Le dernier sondage Léger s’inscrit dans la tendance. La volonté de changement des Québécois est manifeste. Après près de 15 ans de règne presque ininterrompu du Parti libéral, une forte odeur de «dégagisme» se fait sentir. Si on votait aujourd’hui, les libéraux risqueraient d’être balayés du Québec francophone. Philippe Couillard pourrait être battu dans Roberval, tout comme l’aspirant successeur Pierre Moreau dans Châteauguay. Avec 16% d’intentions de vote chez les francophones, le Parti libéral devient de plus en plus une copie du Parti Égalité/Equality Party.

Pour l’heure, c’est vers la CAQ que les électrices et les électeurs résignés confient leur volonté de changement, sans excitation apparente. François Legault a réussi à positionner son parti comme l’alternative pendant que le Parti québécois tente de rebondir. Malgré un changement de logo, Québec solidaire stagne. L’effet Gabriel Nadeau-Dubois semble avoir été aussi éphémère que la surprise de le voir se joindre à cette formation politique. Mais les raisons du peu d’engouement de la population québécoise hors de Montréal envers QS sont plus profondes. Par exemple, l’étymologie du mot patrimoine intéresse peu la population.

Les artisans de leur propre malheur

Normalement, la rondelle devrait rouler pour l’équipe de Philippe Couillard. Mais les bonnes nouvelles économiques et les annonces électoralistes n’ont aucun effet sur le bon peuple. Pis encore, à 26% les intentions de vote atteignent un plancher quasi historique pour le Parti libéral. Ces dernières années, l’insatisfaction envers les libéraux prenait sa source dans les histoires alléguées et parfois avérées de collusion et de corruption. Aujourd’hui, les insatisfaits le sont pour d’autres raisons. Les mesures d’austérité chèrement payées et la gestion de la santé sont devenues le talon d’Achille du gouvernement actuel. C’est ça l’effet libéral?

Les services coupés et les tarifs augmentés ont frappé de plein fouet les familles et la classe moyenne. Les multiples chambardements qu’on a fait subir aux patients et au personnel, sans améliorations visibles, sont devenus le symbole de l’échec du Parti libéral. Les augmentations indécentes consenties aux médecins spécialistes ont sonné le glas de ce gouvernement du tout-aux-médecins. Et cet échec, si on se fie à l’opinion de 66% des sondés, a un visage: celui de Gaétan Barrette. Peut-être injustement puisque ce ne sont pas que les décisions d’un seul ministre, mais celles de tout le conseil des ministres.

La grande gagnante du sondage Léger, ce n’est pas la CAQ. Les grandes gagnantes, ce sont les infirmières, propulsées par un éveil que nul ne sait où il s’arrêtera. L’unanimité statistique (93%) des personnes sondées, qui jugent que pour améliorer les soins de santé il faut améliorer les conditions de travail des infirmières, assure à celles-ci un rapport de force qui ferait l’envie de n’importe quel groupe de pression.

Les enjeux sont réels. Les problèmes de surcharge de travail qui affligent le personnel soignant ne datent pas d’hier. Les différents ministres de la Santé ont procrastiné. Les infirmières et les infirmières auxiliaires clament pourtant depuis longtemps que les solutions au réseau de la santé se trouvent ailleurs que dans la cupidité des fédérations de médecins. Le médecin premier ministre et son médecin ministre ont été dans le déni et là, le boomerang leur revient en plein visage.

La colère des infirmières ne doit pas faire frémir que les libéraux. Tous les partis politiques doivent s’en préoccuper. Ils doivent écouter les infirmières et s’engager vers des solutions durables. Comme les ratios par exemple.

Les infirmières, comme l’ensemble du personnel soignant, détiennent peut-être la balance du pouvoir en cette année électorale...