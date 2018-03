Alors que l’opposition critique sévèrement Philippe Couillard, qui affirme que la prise de contrôle de la Série C par Airbus est l’une «des meilleures nouvelles depuis presque des décennies» pour l’aéronautique, les jouteurs se prononcent sur cette déclaration.

Caroline St-Hilaire croit «qu’on a abandonné vite Bombardier» lorsque la compagnie a commencé à éprouver des problèmes avec sa Série C.

«Au départ, il aurait fallu que le gouvernement du Québec investisse dans Bombardier [plutôt que dans la CSeries], souligne-t-elle. Ça, ça aurait été d’après moi différent.»

Elle croit «qu’il y a des fois où le premier ministre a dû se dire : "J’ai-tu pris une bonne décision?"»

Mais selon Luc Lavoie, cette gamme d’avion était vouée à un échec si Airbus n’en avait pas fait l’acquisition.

«Je pense que la CSeries serait complètement disparue de la carte même après que les tarifs incroyables aient été retirés, déclare-t-il, qui a parlé à plusieurs acteurs du milieu. Je pense qu’ils ne survivaient pas. Ce qu’on me dit, c’est que c’était une gestion bordélique et qu’ils n’avaient pas la capacité de tenir le coup contre les deux grands.»

Pour sa part, Bernard Drainville affirme qu’il s’est rallié «rapidement» à cette acquisition d’Airbus.

«Je regardais aller Bombardier et Bombardier, dans le fond, était en train de saigner ses autres divisions pour garder à flots la Série C», soutient-il.

Même s’il croit que cela aura un impact négatif pour certains fournisseurs de chez nous, il pense tout de même que d’autres entreprises québécoises pourront tirer leur épingle du jeu.

«On va peut-être avoir moins de fournisseurs pour la Série C, mais je pense qu’ils vont devenir plus gros, ils vont devenir plus productifs, ils vont devenir plus compétitifs et éventuellement, ils vont devenir des fournisseurs outre-mer pour la maison-mère d’Airbus et d’autres appareils», estime l’ex-député péquiste.