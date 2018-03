« La vraie nature » : 5 moments marquants de la dernière émission

Dimanche dernier, le cadre idyllique du chalet de « La vraie nature » a été propice à une tendre complicité entre Jean-Philippe Dion et ses trois invités : Lara Fabian, Pier-Luc Funk et Josélito Michaud. Lara Fabian s'est ainsi confiée avec émotion sur son départ du Québec, Pier-Luc Funk nous a appris qu’il a été malmené à l’école et nous avons replongé dans le passé de Josélito Michaud en découvrant le lieu qui lui a sauvé la vie et lui a offert une fenêtre sur un nouveau monde. Retour en vidéo sur les 5 moments marquants de l'émission.

1. Lara Fabian - La cassure avec son père

«J'ai mis un océan entre mon père et moi». Lara Fabian parle des circonstances de la fin de sa relation avec son père.

2. Josélito Michaud - Les blessures de l’enfance

«Je me souviens qu'on m'avait dit : il faut que tu sois adoptable...». Josélito Michaud se livre avec émotion sur son enfance marquée par l’adoption.

3. Pier-Luc Funk - Un premier rôle marquant «Moi c'est mon premier film, pis ça a changé ma vie». Pier-Luc Funk parle de son premier rôle dans un film et sa complicité avec Patrice Robitaille. 4. Lara Fabian - Une rupture déchirant «J'avais tout perdu, mais le plus grave est que je l'avais perdu, lui...». Lara Fabian se confie avec émotion sur sa rupture avec Rick Allison et le Québec. 5. Josélito Michaud - Une célébrité difficile à vivre «Je me suis mis à haïr ce que j'étais en train de devenir, c'est à dire une vedette...». Josélito Michaud parle d'une période difficile vécue suite à son rôle de directeur de Star Académie. L’émission « La vraie nature » est diffusée le dimanche sur TVA, tout de suite après « La Voix ».

