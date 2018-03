Les républicains appellent Trump à opter pour des taxes «ciblées» sur l'acier

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a appelé mardi Donald Trump à renoncer à sa décision d'augmenter les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium et à leur préférer des mesures «ciblées» pour éviter une guerre commerciale risquée avec les partenaires des États-Unis.

La semaine dernière, le président Trump avait annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, au nom de la protection de la sidérurgie américaine. Il a ensuite menacé de taxer les importations de voitures européennes après l'évocation par l'UE de mesures de représailles.

Admettant qu'il existe «clairement des abus» en matière de dumping, Paul Ryan a affirmé à la presse que les mesures protectionnistes souhaitées par la Maison-Blanche pourraient entraîner des «dommages collatéraux».

«Je pense que la voie la plus intelligente est de faire plus chirurgical et plus ciblé» qu'une hausse générale des taxes, a expliqué le président de la Chambre. Il a également évoqué le danger de «représailles» contre les États-Unis de la part de ses partenaires, alors que M. Trump a affirmé que les guerres commerciales étaient «bonnes et faciles à gagner».

«J'encourage l'administration à se concentrer sur ce qui est un problème légitime et à adopter une approche plus chirurgicale pour que nous puissions poursuivre les vrais auteurs d'abus sans provoquer de conséquences non souhaitées ni de dommages collatéraux», a ajouté le chef des républicains à la Chambre.

M. Ryan est élu du Wisconsin, berceau du constructeur de motos Harley-Davidson, qui pourrait faire l'objet de mesures de rétorsion européennes si Washington mettait son plan à exécution.

La veille, lui et plusieurs parlementaires avaient publiquement critiqué l'annonce de M. Trump, se disant «extrêmement inquiets des conséquences d'une guerre commerciale».