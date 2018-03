Lino Saputo, l’homme le plus riche au Québec

Lino Saputo se hisse une fois de plus à la tête de liste des plus grosses fortunes au Québec, selon le classement mondial rendu public mardi par le magazine «Forbes».

L’homme d’affaires de 81 ans, qui a connu le succès grâce aux produits laitiers, et sa famille valent 5,3 milliards $US. Ils arrivent au septième rang des fortunes canadiennes (un recul d’un rang par rapport à 2017) et au 365e rang mondial.

Comme chaque année, «Forbes» compile sa liste des milliardaires de la planète. En 2018, le magazine en a dénombré 2208.

Au Québec, on retrouve au deuxième rang Alain Bouchard, qui dirige Alimentation Couche-Tard, avec une fortune de 3,3 milliards $US (12e au Canada et 703e au monde).

Les membres de la famille Desmarais (Power Corporation) n’apparaissent pas dans la liste de «Forbes». Depuis la mort du patriarche Paul Desmarais en 2013, «Forbes» ne regroupe plus les avoirs de cette famille en une seule entrée.

Par contre, le site «Canadian Business» estime la valeur actuelle des Desmarais à 8,38 milliards $, mais sans préciser quels membres de la famille sont pris en compte pour en arriver à ce chiffre.

Au troisième rang québécois, on découvre le Montréalais Robert Miller, dont la fortune atteint 2,6 milliards $US. Cet homme d’affaires discret possède la compagnie Future Electronics, non-inscrite en bourse, et qui est l’un des plus grands distributeurs de pièces électroniques dans le monde.

Au Canada, c’est le magnat des médias David Thompson et sa famille qui arrivent au premier rang (32e au monde) avec une fortune totalisant 25 milliards $US. Il est suivi au deuxième rang canadien par Joseph Tsai, cofondateur du groupe Alibaba (9,7 milliards $US), et puis par Galen Weston et sa famille (commerce de détail et boulangerie) avec 9,5 milliards $US.

Le top 10 mondial

1- Jeff Bezos - 112 milliards

2- Bill Gates - 90 milliards

3- Warren Buffett - 84 milliards

4- Bernard Arnault et sa famille - 72 milliards

5 - Mark Zuckerberg - 71 milliards

6 - Amancio Ortega - 70 milliards

7 - Carlos Slim Helu et sa famille - 67,1 milliards

8 - Charles Koch - 60 milliards

9 - David Koch - 60 milliards

10 - Larry Ellison - 58,5 milliards

Le top 10 québécois

1 - Lino Saputo et sa famille - 5,3 milliards

2 - Alain Bouchard - 3,3 milliards

3 - Robert Miller - 2,6 milliards

4 - Charles Bronfman - 2,4 milliards

5 - Jean Coutu - 2,4 millards

6 - Serge Godin - 1,7 milliard

7 - Jacques D’Amours - 1,6 millard

8 - Stephen Jarislowsky - 1,6 millard

9 - Pierre Karl Péladeau - 1,3 milliard

10 - Guy Laliberté - 1,2 milliard

