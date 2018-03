Philippe Couillard demande à Ottawa d’agir

Philippe Couillard presse Santé Canada de réglementer les boissons sucrées à forte teneur en alcool, dans la foulée de la mort tragique d’une adolescente.

«On s’attend à ce que Santé Canada fasse diligence et règlemente cette question-là rapidement. Nous avons demandé à l’Institut national de santé publique de se pencher sur cette question, mais c’est Santé Canada qui a la responsabilité de se prononcer de façon formelle et de limiter les produits qui présentent des risques pour la santé», a affirmé le premier ministre mardi lors d’une mêlée de presse en marge d’une mission d’une semaine en France.

Le groupe Geloso de Laval a annoncé dimanche l’arrêt définitif de la production de la boisson FCKDUP. Ce produit contient 11,9 % d’alcool par volume, soit l’équivalent de quatre verres d'alcool par canette de 568 ml. Il est aussi gorgé d'une importante quantité de sucre et de stimulants, dont le guarana. Il a été consommé par la jeune Athena Gervais, avant qu’elle ne soit retrouvée morte à Laval. Intoxiquée, elle aurait glissé dans un ruisseau où elle a perdu la vie.

D’autres produits semblables sont toutefois toujours en vente, comme le Four Loko, une canette de 568 ml peu chère dont la teneur en alcool est de 11,9 %.

Ces «mélanges d’alcool et de boisson énergisante» doivent donc être encadrés, a noté M. Couillard. «On fait les études de santé publique, Santé Canada doit rapidement intervenir et statuer sur ces boissons et leur degré de sécurité. Je souhaite que ce soit règlementé», a-t-il indiqué.