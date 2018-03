Tempête de neige en vue sur le Québec

À moins de deux semaines de l'arrivée du printemps, l’hiver n’a pas dit son dernier mot alors qu'une tempête hivernale frappera plusieurs régions du Québec dès mercredi soir.

Québec et l’Est de la province vont recevoir des accumulations allant jusqu'à 35 centimètres de mercredi à samedi.

C’est Charlevoix qui devrait y goûter le plus, avec 35 centimètres de neige qui sont prévus. Les régions au nord du Saguenay, ainsi que Baie-Comeau, Sept-Îles et la Côte-Nord devraient aussi recevoir une trentaine de centimètres de neige d’ici samedi.

«À Québec, on parle plus de 12 à 15 centimètres, mais au final, je pense que ce sera plus de 15 à 20 centimètres, répartis également sur trois jours», indique Steve Boily, météorologue chez Environnement Canada.

Forts vents

Les forts vents, qui pourraient atteindre les 80km/h par certains endroits, vont aussi compliquer les déplacements. Les axes routiers situés près de surfaces planes seront particulièrement périlleux et la visibilité pourrait y être réduite.

«Mercredi soir, nous devrions avoir de bons vents qui vont se développer. On risque d’avoir de la poudrerie. Plus la soirée va avancer, plus ce sera difficile. Il faudra être téméraires pour se lancer sur les routes à Québec», poursuit M. Boily.

Plus précisément, pour la capitale, la tempête devrait débuter en fin d’après-midi, mercredi. Celle-ci devrait se poursuivre jusqu’à samedi. L’Est-du-Québec sera frappé dès jeudi après-midi, également jusqu’à samedi.

Mince consolation pour ceux qui sont épuisés de l’hiver et la neige: le mercure sera un peu plus haut que les normales saisonnières.

Le thermomètre oscillera entre – 1 degré et 2 degrés, le jour et entre – 4 et – 6 degrés, la nuit.

À Québec, samedi, les précipitations de neige pourraient aussi se transformer en pluie, puisque la température prévue est de 2 degrés.