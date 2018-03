***Voyez ci-dessus la chronique intégrale de Richard Martineau***

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» présentée au Québec Matin, Richard Martineau a dénoncé le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, dans lequel la Ville songe à élargir les trottoirs, tout en éliminant le stationnement dans la rue.

Selon lui, cette idée de l’administration de Projet Montréal va tuer la rue Sainte-Catherine, une des plus importantes artères commerciales de la métropole.

«Valérie Plante nous ment en pleine face», s’insurge Martineau.

Selon lui, Valérie Plante fait exactement le contraire de ce qu’elle avait promis, soit préserver les spécificités propres à chaque quartier de Montréal, et ne pas faire de la ville un immense Plateau.

«Elle nous avait dit : ''oui c’est vrai, Luc Ferrandez, le président à vie de la République indépendante du Plateau fait partie de notre parti politique, mais ne vous en faites pas, on ne veut pas transformer tout Montréal en Plateau-Mont-Royal», rapporte le chroniqueur.

«Si toé t’es jeune, t’aimes manger de la salade et te promener à vélo, tu vas vivre sur le Plateau, c’est correct. Mais là ce qu'ils vont faire, c’est d’interdire tout le stationnement sur la rue Sainte-Catherine, d’Atwater à Bleury, et faire seulement une voie de circulation.»

Richard Martineau n’en revient pas et souligne que c’est un quartier commercial et non pas résidentiel où plusieurs personnes se rendent pour faire de gros achats.

«Il n’y a pas de jeunes qui vont faire leurs achats de fèves germées ou des graines de café équitable qui ont été cueillies par des transgenres albinos! La rue Sainte-Catherine c’est une destination!», exemplifie le chroniqueur.

Il dénonce par ailleurs le fait que l’administration Plante suggère aux gens qui veulent s’y rendre de prendre le transport en commun, le métro.

«J’aimerais ça voir Luc Ferrandez se promener avec un système de son qu’il vient d’acheter en métro! S’il achète une grosse télé plasma il va la mettre où? Sur son vélo?»

Richard Martineau est convaincu que les magasins sur la rue Sainte-Catherine vont fermer, «comme sur le Plateau-Mont-Royal».

«Les gens vont prendre leur auto et ils vont aller au Carrefour Laval et au DIX30. Si elle va de l’avant avec ce projet-là, elle va tuer la rue Sainte-Catherine», assure le commentateur.