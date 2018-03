De plus en plus de chutes dans les établissements de santé

TVA Nouvelles a recensé tous les incidents qui se sont produits dans les établissements de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean ces trois dernières années. Il y en a eu plus de 50 000, toutes catégories confondues, dont de plus en plus de chutes­.

Le nombre de chutes ne cesse d'augmenter. Pour l'année 2015-2016, 6082 chutes se sont produites. En 2016-2017, le bilan a grimpé à 6665 chutes, une augmentation de 10 %. Ces chutes comprennent les patients retrouvés au sol après être tombés de leur chaise, de leur lit ou tout simplement en marchant ou lors d'un transport.

Une réalité qui est devenue hors du contrôle pour les professionnels de la santé.

Une infirmière auxiliaire qui a accepté de se confier explique que les patients ne sont maintenant plus contentionnés, donc ils ne sont plus attachés, pour favoriser leur liberté et leur dignité.

Le risque de chutes augmente donc considérablement.

Pour remplacer ces contentions, on installe des coussins sonores sous les patients pour informer le personnel que ce dernier est debout.

Un problème survient toutefois lorsque les alarmes de deux patients sonnent en même temps. L'infirmière qui est parfois seule sur l'étage doit faire des choix déchirants et doit littéralement laisser tomber un des deux patients.

Le syndicat clame haut et fort que l'augmentation du nombre de chutes et de patients retrouvés au sol est en grande partie reliée aux coupes de personnel dans les établissements de santé et au fait que les professionnels n'ont plus de temps pour effectuer une surveillance constante pour les patients à risque.

Mais du côté de l'administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on affirme que l'augmentation des chiffres est due en grande partie au fait que le personnel déclare de plus en plus chaque incident.

L'infirmière auxiliaire affirme que la situation s'est largement détériorée depuis la création des CIUSSS en 2015.