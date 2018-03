Des brigadiers scolaires équipés de caméras GoPro

Saint-Raymond dans la Capitale-Nationale prend les grands moyens pour assurer la sécurité des écoliers et de leurs brigadiers en équipant ces derniers de caméras GoPro.

Le projet novateur a été mis sur pied il y a quelques semaines, car les automobilistes se font délinquants et dangereux aux passages scolaires notamment à l’angle des rues Saint-Cyrille et Saint-Maxime où il y a une école primaire.

Les brigadiers ont craint pour leur vie et celle des enfants à plusieurs reprises en raison de la vitesse et des panneaux d’arrêt qui ne sont pas respectés par les conducteurs. La Ville a donc décidé d’agir puisque 800 élèves et 14 autobus scolaires circulent dans le secteur.

Depuis qu’ils portent des caméras à la poitrine, les brigadiers y ont vu un effet dissuasif chez les automobilistes qui peuvent être captés par leur GoPro en train de commettre une infraction. Leurs images permettent de mieux étayer leur plainte faite à la Sûreté du Québec le cas échéant.

«Je me sens plus en sécurité autant pour moi que pour les enfants. Nous sommes rendus là, car la plupart du temps nous sommes dans la rue. Les automobilistes sont toujours pressés. Pour la sécurité de tout le monde, c’est une bonne affaire. Je me sens mieux», explique à TVANouvelles la brigadière Nathalie Ouellet.

Depuis que les brigadiers sont munis d’une caméra, trois plaintes ont été formulées à la police.

La Ville de Saint-Raymond estime que c’est peu cher, 900 dollars investis pour deux caméras GoPro, pour veiller à la sécurité des enfants et des brigadiers scolaires.