Foo Fighters, The Weeknd et Neil Young parmi les têtes d'affiche

Les Foo Fighters, Neil Young, The Weeknd et le Dave Matthews Band seront les principales têtes d’affiche de l’édition 2018 du Festival d’été de Québec.

Le rappeur Future, les vedettes pop Shawn Mendes, The Chainsmokers et Lorde, le vétéran de la scène alternative Beck, le groupe métal Avenged Sevenfold de même que Patrice Michaud en formule carte blanche complètent la programmation des plaines d’Abraham.

Au parc de la Francophonie, on verra notamment Jethro Tull, The War on Drugs, Charlotte Cardin, Jane Birkin, Sum 41 et les 2Frères.

Voici les artistes qui feront partie de la 51e édition:

The Weeknd

Foo Fighters

Passenger

The Chainsmoker

Cyndi Lauper

Sum 41

Busta Rhymes

Future

Lorde

Beck

Neil Young

Patrice Michaud

Galaxie

Chromeo

Jethro Tull

Dave Matthews Band

Avenged Sevenfold