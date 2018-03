Le taux directeur reste à 1,25%

Après avoir grimpé d’un quart de point en début d’année, le taux directeur de la Banque du Canada demeurera pour l’instant à 1,25%.

En dépit d’une croissance mondiale «solide et généralisée», particulièrement aux États-Unis où des allègements fiscaux promettent de stimuler l’économie pour les deux prochaines années, la Banque reste sur ses gardes.

«L’évolution de la situation concernant les politiques commerciales constitue une source d’incertitude importante et grandissante pour les perspectives des économies mondiale et canadienne», note la Banque dans un communiqué diffusé mercredi matin.

L’institution cite depuis des mois les négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et les mesures protectionnistes américaines comme des facteurs d’inquiétude.

«C’est un inconnu important, mais il n’y a pas de prédiction claire qu’on peut faire en termes d’impact sur l’économie. L’important est d’être prêt à réagir», avait expliqué Stephen Poloz, le gouverneur de la Banque du Canada, en janvier.

Depuis, la renégociation de l’ALENA a fait peu de progrès et l’administration américaine a annoncé son intention d’imposer des tarifs sur toutes ses importations d’acier et d’aluminium, ce qui menacerait des milliers d’emplois des deux côtés de la frontière.

Une hausse surveillée de près

En raison de la bonne posture de l’économie canadienne, le taux directeur a augmenté de 0,25% à la mi-janvier, une troisième hausse depuis juillet 2017. Avant cette série d’augmentations, le taux était fixé à 0,5% depuis 2010.

La Banque doit encore évaluer l’effet de ces hausses sur l’économie, et ce, malgré les nombreux indicateurs positifs, a-t-elle indiqué.

En effet, l’économie canadienne a crû de 3% en 2017 et l’inflation s’est stabilisée autour de 2%. Cela correspond aux attentes de la Banque, qui y voit le signe d’une économie tournant presque à plein régime.

Le marché immobilier a ralenti au début de 2018 en raison de nouvelles lignes directrices sur les prêts hypothécaires. Une hausse des salaires moins forte qu’escomptée et une croissance du PIB plus faible que prévu au dernier trimestre invitent également la Banque du Canada à la prudence.

«Quoique l’on s’attende à ce que les perspectives économiques justifient des taux d’intérêt plus élevés avec le temps, il sera probablement nécessaire de maintenir un certain degré de détente monétaire afin que l’économie continue de tourner près de son potentiel et que l’inflation demeure à la cible», a-t-elle fait savoir.

La prochaine décision sur le taux directeur est attendue le 18 avril.

Remontée graduelle

L’économiste principal chez Desjardins, Benoit P. Durocher, ne s’attend toutefois pas à une nouvelle hausse avant mai ou même juillet.

«Il semble que les autorités monétaires sont davantage préoccupées par les incertitudes, en particulier celles découlant des politiques commerciales protectionnistes des Américains et de l’ajustement du marché de l’habitation», analyse l’expert.

Selon M. Durocher, il n’est pas étonnant que la Banque ait opté pour le statu quo, «dans un contexte où la remontée des taux d’intérêt directeurs doit se faire de façon graduelle».