Le rapport dévastateur qui révèle que les médecins travaillent moins même s’ils sont mieux payés relance le débat sur la gouvernance de notre système de santé chez les analystes de «La Joute».

«Le fait que la santé est un monopole d’État, c’est pas la norme dans le monde, c’est l’exception, souligne Luc Lavoie. Pratiquement partout, il y a une place au privé, puis elle est à définir cette place-là.»

Caroline St-Hilaire croit qu’il faut faire le débat sur la gouvernance, l’accessibilité et la place du privé «une fois pour toutes au Québec».

«J’espère que les partis politiques ne viendront pas nous dire "moi je vais régler ci, je vais faire ça" sans qu’on fasse jamais le débat réellement en profondeur», exprime-t-elle.

Une proposition avec laquelle Luc Lavoie n’est pas d’accord.

«Je pense que ça ne vaut pas la peine de faire un débat. Il est trop tard pour faire un débat, indique-t-il. On est face à quelque chose qui ressemble de plus en plus à un pays qui recule.»

Bernard Drainville, lui, souligne que cette discussion a déjà eu lieu par le passé.

«Jean Charest a été élu en 2003 en promettant de mettre fin à l’attente dans les hôpitaux, dans les urgences. Il a gagné une élection là-dessus, dit-il. Est-ce qu’il y a quelque chose de plus débat qu’une élection? Il a gagné là-dessus, puis évidemment, il ne l’a pas réglé.»

L’ex-député péquiste croit que la méthode de Gaétan Barrette, qui a consisté à créer des «méga-mammouths» administratifs et à centraliser les décisions, n’était pas la bonne.

«Moi je pense que les décisions, plus elles sont proches du terrain, meilleur c’est, soutient-il. Le patient, il n’est pas dans une bureaucratie quelque part, il est sur le terrain le patient. Il est dans une urgence, il est dans une chambre, il est dans un bureau de médecin.»