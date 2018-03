Des dizaines de vols annulés ou retardés à Montréal-Trudeau

Des dizaines de vols vers les aéroports new-yorkais en partance de l’aéroport Trudeau ont été annulés ou retardés aujourd’hui, alors que l’est des États-Unis se prépare à affronter une importante tempête hivernale.

Des vols à destination de Boston, Philadelphie et Hartford ont aussi été annulés.

Les voyageurs sont priés de consulter le site d’Aéroports de Montréal avant de se déplacer.

Quelque 525 vols --soit près de 42% du total prévu-- au départ ou à l'arrivée de l'aéroport international de JFK avaient été annulés après 12h00 locales, 650 vols - soit 50% - pour l'aéroport international de Newark, et près de 600 (50%) pour l'aéroport de LaGuardia, qui relie essentiellement des destinations américaines, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Déjà, le New Jersey et la Pennsylvanie ont déclaré l’état d’urgence en prévision de cette tempête qui doit s’abattre dès mercredi soir. Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus sur la ville de New York et jusqu'à 50 centimètres dans les régions plus rurales des Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut.

Le Québec sera aussi touché par cette tempête où jusqu’à 35 centimètres de neige sont attendus jusqu'à samedi dans certaines régions.

La dernière tempête qui a balayé le nord-est des États-Unis vendredi dernier avait fait au moins cinq morts, essentiellement en raison de chutes d'arbres dues aux vents violents qui avaient accompagné de fortes pluies.