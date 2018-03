Ça sent la fin pour la Volkswagen Beetle

Après l’actuelle génération de la Beetle, Volkswagen n’entend pas renouveler le modèle.

Le média britannique Autocar s’est entretenu avec Frank Welsch, gestionnaire de la recherche et du développement chez Volkswagen, et c’est ce qu’il a confirmé lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de la Coccinelle. Il a spécifié qu’il y avait des limites à produire une «new new new Beete».

Il a également précisé que l’éventuel I.D. Buzz allait remplir le mandat de véhicule à saveur nostalgique. Rappelons qu’il est prévu que ce dernier soit entièrement électrique et que son autonomie s’élève jusqu’à 434 kilomètres. Ses deux moteurs électriques développent une puissance combinée de 369 chevaux-vapeur.

Même si on est attaché à cette voiture à la bouille sympathique, il faut se rendre à l’évidence que le constructeur allemand n’en vend pas à la pelletée. Alors qu’au Canada, il s’en est vendu entre 2000 et 3000 unités depuis 2012, les ventes ont chuté de moitié aux États-Unis, passant de 30 000 à 15 000.

Soulignons que la toute première Beetle a vu le jour en 1938. En 1998, Volkswagen a fait un clin d’œil à son passé en commercialisant la New Beetle. En 2011, le constructeur allemand a lancé une nouvelle génération du modèle et l’a tout simplement baptisé «Beetle».