Les menaces de guerre commerciale de Donald Trump et ses tactiques de négociation dans le cadre du renouvellement de l’ALENA pourraient mal se terminer, croient Luc Lavoie et Bernard Drainville de «La Joute».

«S’il continue, il y a un risque énorme de récession, parce que les économies sont tellement intégrées l’une à l’autre maintenant que la croissance économique est dans tous les pays ou dans aucun pays, affirme le jouteur Lavoie. Alors s’il est en train de provoquer une récession ou une guerre commerciale, c’est sûr qu’on va frapper le mur tout le monde ensemble.»

«M. Trump, qui s’enveloppe dans le rendement boursier depuis qu’il est là pour dire à quel point sa gestion de l’économie est extraordinaire, ben en vertu de ce critère-là, en vertu de cette variable-là, je pense qu’il va perdre au change», estime pour sa part Bernard Drainville.

L’ex-député péquiste pense qu’un éventuel conflit économique pourrait faire mal à de nombreuses compagnies.

«Si on se retrouve dans une guerre commerciale, c’est pas compliqué, avant longtemps, il va y avoir une perte de bénéfices pour plusieurs entreprises qui vont déclarer des profits moindres parce qu’elles vont exporter moins», dit-il.

L’idée d’exempter le Canada et le Mexique des taxes sur l’acier et l’aluminium à condition de renouveler l’ALENA n’est pas une bonne stratégie non plus, selon eux.

«On ne fait pas ça normalement dans les affaires internationales, mais c’est du chantage à l’état pur», déclare Luc Lavoie.

«Dans le fond, il met une balle dans le "gun", puis il met le gun sur la tempe du Canada et il dit : "Cédez sur l’ALENA, sinon je vous impose ces tarifs sur l’aluminium."», renchérit Bernard Drainville.

De son côté, Caroline St-Hilaire croit que l’attitude adoptée par le premier ministre du Canada dans ce dossier semble fonctionner.

«Depuis le début, Justin Trudeau, je pense qu’en toute franchise, il a eu la bonne stratégie», soutient-elle. Mais franchement est-ce que quand t’es 30 millions avec un pays à côté de toi avec plus de 300 millions, t’as vraiment une marge de manœuvre? J’suis pas certaine qu’on a un si grand pouvoir que ça.»

Elle affirme toutefois que cette position «nous sert bien» pour le moment et elle «reste confiante» pour la suite des choses.