La Nouvelle-Angleterre frappée par la tempête

Après avoir enseveli sous la neige différents États tels que la Pennsylvanie et New York, la tempête hivernale s’est déplacée jeudi vers le Nord-est américain et balaie principalement le Maine, le New Hampshire et le Massachusetts. La région devrait recevoir un mélange de pluie et de neige.

Mercredi, la tempête a provoqué l'annulation de quelque 2 500 vols dans les aéroports de la région, des accidents de la route et des coupures d'électricité pour des milliers de foyers.

Jusqu’à 30 centimètres de neige étaient tombés mercredi soir sur des quartiers de New York, et jusqu'à 50 centimètres dans les régions plus rurales des États de New York, du New Jersey et du Connecticut, a indiqué le National Weather Service (NWS), qui avait revu à la hausse à la mi-journée l'enneigement attendu.

Dans le New Jersey, le gouverneur Phil Murphy avait annoncé dès mardi soir la fermeture des écoles et déclaré l'état d'urgence. À Boston, les écoles resteront fermées jeudi. Cette ville pourrait recevoir plus de 20 cm de neige.

De la Virginie à la Nouvelle-Angleterre, plus de 300 000 clients ont été privés d'électricité. Plusieurs milliers d'entre eux étaient toujours sans courant mercredi, et d'autres coupures sont venues s'ajouter, notamment en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

Dans ce dernier État, quelque 136 000 personnes étaient affectées, selon la compagnie FirstEnergy.

Cette tempête frôle également le Québec. L’Estrie pourrait recevoir des accumulations de 15 à 20 cm de neige jeudi.

Vendredi dernier, une tempête avait déjà balayé le nord-est des États-Unis, sur une zone plus étendue allant du Maryland au Massachusetts. Elle avait fait au moins six morts, essentiellement en raison de chutes d'arbres dues aux vents violents qui avaient accompagné de fortes pluies.