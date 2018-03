«Oui mon fils, ta maman est une féministe»

Cesse de lever les yeux au ciel chaque fois que je te dis que je suis féministe. Pourrais-tu, s’il te plaît, sortir de ta bulle et comprendre simplement que tu fais partie d’une génération privilégiée qui a été épargnée par les défis auxquels ont été confrontées la mienne et surtout celles qui l’ont précédée?

Je comprends que tu ne te sentes pas concerné, car la plupart des gars de ta génération ont été éduqués et élevés sur la base du principe de respect de l’autre. Permets-moi, néanmoins, de profiter de cette année de tes 20 ans et de cette journée du 8 mars pour te féliciter, car tu es, toi aussi, féministe... Mais un féministe qui s’ignore!

Tu as bien intégré les principes de respect à l’égard des femmes en particulier et des êtres en général. Ta conception la plus naturelle veut que les femmes et les hommes soient égaux et qu’à compétence comparable, les femmes doivent pouvoir accéder à tous les postes qu’elles désirent. D’ailleurs, tu t’étonnes que ce ne soit pas toujours le cas!

De la petite enfance jusqu’à ce jour, sur les bancs de l’école et dans les cours de récréation, tu as interagi avec autant de filles que de garçons dans la réciprocité de l’expression du respect. Je sais qu’il ne t’est jamais venu à l’esprit de mépriser une femme parce qu’elle est une femme. De plus, je n’en ai absolument pas de doute, tu défendrais toute femme qui serait en danger ou attaquée dans son droit de pouvoir vivre en sécurité. Et je comprends que tu ne trouves pas pertinent de militer ou de t’embarquer dans des manifs pour quelque chose qui est profondément ancré en toi et que tu incarnes le plus naturellement du monde dans la vie quotidienne: l’humanisme... Dans le fond, un féministe, c’est juste ça: un humaniste!

En toute confidence, quand j’avais ton âge, je ne me voyais pas comme une féministe. Je dirais même que je trouvais cette «étiquette» ridicule. Je n’ai pas été élevée là-dedans. Oui, c’est un peu sur le tard que ta mère s’est découverte féministe. C’est en devenant députée que tout a basculé. Parce que oui, j’ai été témoin de diverses formes de discriminations et d’injustices. Oui, j’ai entendu des commentaires désobligeants à mon endroit, parce que j’étais une femme. Il a fallu que je me batte. Je me suis battue. Et en rejoignant d’autres, nous nous sommes battues.

Des exemples de combats inachevés sont nombreux. Cependant, en toute objectivité, il faut reconnaître qu’au Québec et au Canada, sur les enjeux concernant l’égalité femmes-hommes, d’immenses progrès ont été accomplis. Nous pouvons en être fiers, mais sans jamais baisser la garde. Il reste encore du chemin à faire. Et quand on regarde ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde, le principe de vigilance s’impose...

Je compte sur toi pour générer encore plus d’humanisme en toi et autour de toi afin de contribuer à l’avènement d’une société et d’un monde meilleur!