Peu de femmes dans la mission de Philippe Couillard

Même si les gouvernements français et canadien ont des conseils des ministres paritaires, Philippe Couillard ne sent pas le besoin de prendre un engagement ferme à ce sujet alors que sa mission économique en France ne comporte que très peu de femmes.

«Il n’y a pas beaucoup de cabinets au Québec qui ont été paritaire. M. Charest en a eu un à une époque, et on voudrait le reproduire si possible, mais on veut les meilleures personnes. On veut certainement être dans la zone de parité, tant mieux s’il pourrait y avoir plus de femmes que d’homme», a indiqué M. Couillard jeudi lors d’une mêlée de presse en marge d’une mission d’une semaine en France.

Les gouvernements de Justin Trudeau et d’Édouard Philippe, premier ministre français, arrivent pourtant à être paritaires. «On a la zone de parité, ce qui est déjà pour nous intéressant», a rétorqué M. Couillard.

Cinq femmes sur 49 personnes

La délégation économique du Québec en France ne comporte que très peu de femmes. Du côté de l’aéronautique, seules deux femmes étaient présentes contre 26 hommes. Pour les technologies de l’information, il n’y avait que trois femmes pour 18 hommes.

«Ça dépend des industries qui sont représentées. Ce que ça nous dit c’est que dans l’industrie aéronautique, il y a encore une sous-représentation relative des femmes. C’est pour ça qu’on veut améliorer l’accès des jeunes filles à l’enseignement des sciences et technologies», a rétorqué M. Couillard

Indice d’égalité homme femme

Les premiers ministres Philippe Couillard et Édouard Philippe ont profité de la Journée internationale des droits des femmes pour annoncer la création d’un autre indice de l’égalité hommes-femmes lors d’un point de presse conjoint à Matignon, résidence officielle de M. Philippe.

Pourtant, d’autres indices existent déjà. L’indice Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE) de l’OCDE mesure, à l’échelle internationale, les discriminations à l’encontre des femmes dans les institutions sociales. Le Forum économique mondial a lui aussi créé un indice pour évaluer la situation des femmes, basé sur 14 indicateurs, notamment le niveau d'instruction, la participation à la vie politique ou le rapport entre le salaire des hommes et celui des femmes.

Cependant Philippe Couillard, en annonçant la création d'un nouvel indice, a parlé de ceux qui existent déjà comme d'«ébauches» qui ne suscitent pas de «sentiment d’adhésion».