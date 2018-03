«Révolution»: dernière chance de se faire valoir

Ceux qui hésitent encore à tenter leur chance à «Révolutions», la nouvelle compétition de danse de la chaîne TVA, ont jusqu’à samedi pour se décider, puisqu’il s’agira de la dernière journée consacrée aux auditions.

En solo ou en groupe, les aspirants candidats pourront se présenter aux studios de TVA, entre 10 h et 17 h, afin de se faire remarquer des juges en s’exécutant sur le style de danse de leur choix.

Récemment, on a appris que la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse se greffait à l’émission à titre d’égérie et qu’elle veillerait ainsi sur les participants tout au long de leur parcours, qu’on découvrira en ondes dès l’automne. Jusqu’à maintenant, près de 3 000 danseurs ont participé aux auditions à Montréal et à Québec.