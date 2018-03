Défilé militaire le 11 novembre à Washington

Le souhait du président américain Donald Trump d'organiser à Washington un défilé militaire inspiré de celui du 14 Juillet en France va être exaucé dès cette année: ce sera le 11 novembre, jour férié commémorant les anciens combattants, a indiqué le Pentagone vendredi.

Ce défilé «se concentrera sur les contributions de nos anciens combattants à travers l'histoire de l'armée américaine, depuis la guerre d'indépendance et la guerre de 1812 jusqu'à aujourd'hui, en mettant l'accent sur le prix de la liberté», selon un mémo signé d'un haut responsable du Pentagone et rendu public par le ministère de la Défense.

Il s'agit de «directives préliminaires pour la préparation et la réalisation d'un défilé militaire» à Washington, précise le texte.

Selon ces éléments, le défilé devrait se dérouler entre la Maison-Blanche et le Capitole - séparés en ligne droite de 1,8 kilomètre - et intégrer des représentants d'associations d'anciens combattants. Certains d'entre eux devraient prendre place aux côtés du président Donald Trump, sur une tribune officielle installée au Capitole.

Des véhicules devraient participer à la parade, mais pas de chars, afin d'éviter d'endommager les infrastructures», et d'«importants moyens aériens» dont de vieux appareils devraient clôturer l'événement.

Le défilé devrait également rendre hommage aux femmes ayant servi dans l'armée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des vétérans devraient aussi défiler «en formations et en uniformes d'époque», poursuit le document, soulignant que la fanfare de l'armée américaine Old Guard Fife and Drum - dont les membres portent l'uniforme de la guerre d'indépendance, avec veste rouge, gilet et pantalon crème et tricorne noir - devrait être présente.

M. Trump caressait déjà l'idée d'un défilé militaire à Washington avant son élection et s'était déclaré particulièrement impressionné par le défilé du 14 juillet - qualifié de formidable - lorsqu'il avait été reçu en grande pompe par le président Emmanuel Macron à Paris. Mais ce projet a été accueilli par de nombreuses critiques, de toutes parts.