Des pilules anticonceptionnelles ébréchées dans des emballages scellés

L’entreprise pharmaceutique Apotex rappelle de nouveaux lots de pilules anticonceptionnelles Alysena 21 et Alysena 28, en raison de la présence de comprimés ébréchés dans des emballages scellés.

Les lots visés par le rappel portent les numéros suivants:

- Alysena 21 (DIN 02387875)

- Alysena 28 (DIN 02387883)

L’emballage d’Alysena 21 contient 21 comprimés «actifs» roses, tandis que celui d’Alysena 28 contient 21 comprimés «actifs» roses et sept comprimés «inactifs» blancs.

Le rappel s’adresse aux femmes qui prennent ce médicament, mais aussi aux professionnels de la santé qui le distribuent.

Le 9 février dernier, Apotex avait déjà procédé au rappel d’un lot d’Alysena 28 (LF10133A) à titre préventif. Santé Canada a indiqué, jeudi, qu’il continue de surveiller la situation et qu’il collabore avec l’entreprise pour déterminer la portée et la cause du problème.

Les effets indésirables peuvent être signalés à Santé Canada au 1 866 234-2345 ou en ligne. Les plaintes peuvent être transmises au 1 800 267-9675, ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Recommandations

Selon Santé Canada, tous les lots d’Alysena 21 et d’Alysena 28 peuvent contenir des comprimés ébréchés. Les consommatrices doivent vérifier leurs comprimés avant et après les avoir sortis de l'emballage-coque.

-Ne pas prendre un comprimé qui semble anormal (par exemple, s'il est ébréché, a des côtés inégaux ou est brisé);

-Examinez les deux côtés de chaque comprimé attentivement avant de le prendre. Le problème pourrait ne pas être immédiatement évident en regardant les comprimés dans l'emballage-coque puisqu'il n'est pas possible d'y voir l'envers des comprimés;

-Si vous avez un emballage contenant un comprimé qui semble anormal, retournez-le à votre pharmacie pour obtenir un remplacement;

-Les femmes qui consomment ce produit ne doivent pas arrêter de prendre leurs comprimés anticonceptionnels, au risque de tomber enceinte;

-Adressez-vous à un professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de votre produit anticonceptionnel.