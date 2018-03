Elle attend l’aide de l’IVAC depuis son enlèvement

La jeune femme qui a été enlevée en janvier dans le quartier Lebourgneuf vit difficilement depuis l’agression et déplore ne pas avoir encore reçu d’aide psychologique, tandis que son agresseur a été pris en charge après avoir été trouvé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

Cassandra Pageau-Lamoureux n’est pas prête d’oublier sa soirée du 4 janvier dernier. Selon ce que le procureur a relaté en cour, Charles Brisson a défoncé la porte du logement de son voisin à l’aide d’une planche de bois et c’est avec cette même planche qu’il a violemment frappé l’occupant. Par la suite, il a agrippé la jeune fille par les cheveux et l’a conduite de force dans sa voiture.

«Ce n’est pas une date que je vais oublier. C’est dur, laisse tomber la jeune femme de 22 ans de Québec. Je suis rendue beaucoup plus craintive. Quand j’entends un bruit, je fige. J’ai le sommeil mouvementé, je fais des cauchemars et je revis les émotions de cette soirée.»

Lundi dernier, Charles Brisson, 39 ans, a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux dans ce dossier. Son dossier a été transféré au Tribunal administratif du Québec qui devra s’en charger dans les prochaines semaines. D’ici là, il demeure détenu en milieu hospitalier.

La nouvelle a dévasté la victime, même si elle se doutait bien du sort de ce dernier.

«Quand j’ai su, je suis tombée par terre et j’ai pleuré. Mais en même temps, je m’en attendais», poursuit Cassandra Pageau-Lamoureux.

En psychose

Selon le rapport d’expertise, Brisson était en psychose et sa consommation de cannabis ne l’aurait pas aidé.

En enlevant sa voisine, Charles Brisson avait un plan bien détaillé en tête. Il désirait «protéger la jeune femme» puisque, dans son délire, «elle se faisait agresser». Il a pris la fuite en voiture et voulait se rendre jusqu’en Gaspésie dans le but de prendre un avion... pour la Russie.

«Pour l’instant, il n’est pas dans la rue, ça me rassure, mais combien de temps sera-t-il interné ? C’est une crainte», lance-t-elle.

La jeune femme est en arrêt de travail pour une période indéterminée et est toujours dans l’attente, avec le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), d’aide psychologique.

Six semaines

Son dossier pourrait prendre six semaines avant d’être traité. L’IVAC a indiqué hier que chaque dossier est unique et que le temps requis pour en arriver à une décision varie d’un cas à l’autre.

«Pendant que lui en a de l’aide, moi, j’attends», dénonce la jeune femme.

Elle et le titulaire du bail ont déménagé depuis l’événement, mais ils doivent payer le loyer puisqu’il n’est pas possible de résilier l’entente de location.

«Nous ne sommes pas retournés, ce serait de revoir la scène», indique-t-elle.

Délais à l’IVAC

En septembre 2016, le Protecteur du citoyen a produit un rapport d’enquête sur l’IVAC et ciblé des problèmes majeurs :

-longs délais d’attente

-lacunes dans l’information transmise aux victimes

-difficultés d’accès au régime

En juin 2017, le gouvernement a lancé un plan d’action de 54 millions $ pour améliorer le régime.