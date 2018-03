Fin de l’ALENA : le Canada pourrait perdre jusqu’à 176 000 emplois en deux ans

La résiliation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pourrait avoir des conséquences limitées à court terme sur le Canada, qui pourrait perdre jusqu’à 176 000 emplois en deux ans, dont 85 000 la première année.

C’est ce que rapporte le Conference Board du Canada dans une analyse rendue publique vendredi.

Advenant que le Mexique, les États-Unis et le Canada n’en viennent pas à une entente et que le président américain Donald Trump déchire l’entente comme il a déjà menacé de le faire, l’«économie canadienne perdrait environ un demi-point de pourcentage de croissance» dans les 12 mois suivants.

Selon le Conference Board, «la croissance se redresserait largement dans l'année suivant la fin de l'ALENA grâce à un taux de change plus faible et à des taux d'intérêt moindres», a-t-on précisé, par communiqué.

Toutefois, le produit intérieur brut (PIB) «resterait durablement inférieur, ce qui représenterait une perte de revenu dans tout le Canada», a poursuivi le groupe de réflexion canadien, en mentionnant que certains produits, comme les camions, seraient «nettement» plus chers.

«Nous partons du principe que [si l'ALENA prend fin], le Canada reviendra aux tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) applicables en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce», a dit Matthew Stewart, directeur, Prévisions nationales du Conference Board.

L’analyse précise que les tarifs NPF seraient en moyenne de 2 % sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et de 2,1 % sur les produits importés des États-Unis.

«Globalement, d'après notre analyse, l'impact sur l'économie canadienne sera limité si l'ALENA est résilié et remplacé par des tarifs NPF, a ajouté M. Stewart. À plus long terme, le Canada serait moins en mesure d'attirer des investissements sur la base d'un accès préférentiel au marché américain, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques encore plus importantes dans les années futures.»