La fin de «l’âge d’or» de l’acier américain expliqué

Donald Trump a imposé jeudi des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, exemptant le Canada pour le moment, mais suscitant de vives protestations dans son camp et de par le monde.

Cette stratégie protectionniste américaine pourrait-elle permettre de relancer cette industrie?

Voici un bref retour sur l’histoire de l’acier et sur son «âge d’or» révolu.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’industrie de l’acier était la plus importante, pour ne pas dire centrale, au pays de l’Oncle Sam.

Au cours des dernières 60 années, cette industrie a subi un déclin notable.

Pourtant, après la guerre, la demande globale pour l’acier était gigantesque, rapporte CNN Money.

Les usines européennes et asiatiques où étaient également fabriqué l’acier avaient été détruites par la guerre. La demande pour de nouvelles voitures était fulgurante, et l’autoroute «Interstate» était en construction.

La production d’acier aux États-Unis se faisait à un rythme effréné. À la fin des années 40, les Américains produisaient plus de la moitié de ce métal dans le monde. Dans les années 50, ce déclin s’est accentué, avec 40% de la production mondiale.

À partir de 1948, et pour une décennie, cette industrie faisait travailler près 700 000 travailleurs. Aujourd’hui, 83 000 personnes sont employées dans le secteur.

Changements technologiques

Une partie du déclin de l’industrie de l’acier est dû aux changements technologiques, ainsi qu’à des procédés plus efficaces qui demandent moins de travail humain et d’énergie.

De plus, beaucoup d’acier produit de nos jours provient de métal recyclé, rendant le processus moins complexe que de transformer le minerai de fer en acier.

Le plus grand fabricant d’acier américain, Nucor, utilise des métaux recyclés. L’entreprise a amorcé cette transformation avec une première usine, en 1969.

«Nucor a fait plus pour tuer la production traditionnelle d’acier américain que la Chine», a indiqué en entrevue Stephen Mihm, un professeur spécialisé en histoire à l’Université de Géorgie.

Mais Nucor n'était pas le seul problème.

Les Européens et les Japonais ont été beaucoup plus rapides à adopter des technologies plus efficaces après la Seconde Guerre mondiale, ce qui leur a donné un avantage.

Les entreprises américaines étaient réticentes à changer leurs habitudes, donnant un avantage encore plus important aux usines étrangères.

Hausse des aciéristes étrangers

Mais d'autres experts disent que les efforts des États-Unis pour aider l'Europe et le Japon à se reconstruire après la guerre ont donné aux concurrents étrangers un gros avantage en contribuant à abaisser le coût du capital que ces sidérurgistes avaient besoin pour reconstruire.

«Nous avons essentiellement offert des industries sidérurgiques à l'Allemagne et au Japon», a déclaré Scott Paul, président de l'Alliance for American Manufacturing, un groupe d'intérêt public soutenu à la fois par le syndicat des Métallos et les principaux fabricants.

Industrialisation de la Chine

Puis vint l'industrialisation de la Chine, qui conduisit à un essor de l'industrie sidérurgique.

La production d'acier de la Chine est passée d'un tiers de la production des usines américaines en 1981 à l’équivalent de la production américaine seulement 12 ans plus tard. Il a affiché une augmentation de 800% de la production depuis.

Aujourd'hui, l'industrie sidérurgique chinoise produit environ la moitié de l'acier dans le monde, selon World Steel, un groupe de commerce mondial de l'industrie. Les usines américaines produisent moins d'un dixième du volume de la Chine.

Par ailleurs, les quantités massives d'exportations chinoises d'acier font baisser les prix dans le monde entier.

Une économie différente

En même temps que les sidérurgistes étrangers sont devenus plus compétitifs, l'économie américaine s'est éloignée des produits manufacturés et s'est centrée sur la fourniture de services, explique CNN Money.

La croissance des industries comme les banques, les médias et une bonne partie du secteur des technologies a contribué à faire reculer l'acier.

Pour marquer la fin d'une ère, la US Steel (X) a été retirée de l'indice industriel Dow Jones, une liste des entreprises les plus puissantes du pays, après 90 ans en 1991.

Disney (DIS) a rejoint l'indice à l'époque, comme JPMorgan, qui est ironiquement une firme de Wall Street nommée pour le fondateur de US Steel.