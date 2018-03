L'aéroport de San Francisco s'enfonce dans la baie

Une importante partie du territoire de la baie de San Francisco, comprenant le plus gros aéroport de la région, risque de se retrouver inondé plus rapidement que prévu, selon des chercheurs.

L’étude, publiée dans le journal Science Advances, démontre que la montée des océans jumelée à un affaissement des sols dans cette région risque de provoquer des inondations catastrophiques plus tôt que prévu.

«Le sol va vers le bas, le niveau des océans va vers le haut et le courant des inondations se rend beaucoup plus loin à l’intérieur des terres», note Manoochehr Shirzaei, un assistant professeur à l’Université de l’Arizona et membre de l’équipe de la NASA responsable de surveiller le niveau des océans.

Shirzaei et ses collègues en sont arrivés à ces conclusions après avoir étudié des données relevées grâce à des satellites durant la période allant de 2007 à 2011. L’équipe a notamment découvert que certaines parties terrestres s’affaissaient de 2 mm par année, mais que dans les cas les plus graves, le sol s’affaissait dix fois plus rapidement.

Les portions construites sur des sites d’enfouissement de déchets s’affaissent beaucoup plus rapidement, note l’étude. Parmi ces sites se trouve l’aéroport international de San Francisco, où près de 200 000 avions atterrissent chaque année. Le sol autour de l’aéroport s’affaisse tellement que d’ici 2100, la moitié des pistes se retrouveront sous l’eau, prédisent les chercheurs.

Les cartes évaluant les risques d’inondations comme celles utilisées par la Federal Emergency Management Agency aux États-Unis ne tiennent compte pour l’instant que des données du niveau de la mer. Les auteurs de l’étude suggèrent que de nouvelles cartes, qui combineraient ces informations à celles relatives à l’affaissement des sols, devraient être rapidement conçues et adoptées.