Le pénitencier pour un septuagénaire qui écrivait des récits érotiques impliquant des enfants

Un septuagénaire qui avait pour passe-temps l’écriture de récits érotiques mettant en scène de jeunes enfants et qui par la suite les distribuait à d’autres internautes a écopé d’une peine de pénitencier de deux ans.

La production et la distribution de pornographie juvénile ne sont pas l’apanage de photos ou de vidéos où l’on voit les parties génitales des enfants.

La production écrite est toute aussi grave et Roger Petit, un homme de 73 ans de Québec, l’a appris lorsqu’il a été accusé, en lien avec ce type d’infractions, pour des gestes qu’il a commis sur une période de deux ans entre 2013 et 2015.

Interrogé à la suite de son arrestation par les enquêteurs du SPVQ, Petit avait avoué avoir échangé de nombreux fichiers pornographiques au cours de cette période.

À la suite d’une perquisition, les policiers avaient également retrouvé quelque 7500 photos de fillettes d'environ 10 ans nues ou en train d'avoir des relations sexuelles avec des adultes.

Lorsqu’il avait plaidé coupable pour ces infractions, Petit avait également reconnu avoir commis des contacts sexuels sur une petite fille de son voisinage en 2002 et 2003.

Vendredi, alors qu’il était accompagné de son épouse, s’est de façon mitigée que Petit a tenu à s’excuser auprès de l’enfant abusé.

«Je lui demande pardon si vraiment je lui ai fait du mal et j’ai des regrets par rapport à mon passé», a-t-il dit.

Comme facteurs aggravants, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Valérie Lahaie, a souligné à la juge Réna Émond qu’il fallait retenir que le septuagénaire «banalisait ses gestes» et qu’il «ne se reconnaissait pas de problématique».

La procureure a également mentionné que le rapport présentenciel faisait état d’un homme «à la personnalité narcissique» qui avait, encore aujourd’hui, «un risque de récidive bien présent».

Au sortir de détention, Petit sera suivi pour une période de trois ans et il sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.