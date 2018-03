Le secteur de l’échangeur Turcot toujours à éviter

Plusieurs chantiers sur le réseau routier forceront les automobilistes à s’armer de patience tout au long de la fin de semaine.

L’autoroute 720 sera complètement fermée en direction est (vers le centre-ville), entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie, à compter de vendredi 23 h 59, et ce jusqu’à lundi 5 h.

De ce fait, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 et l’autoroute 720 est, et de l’autoroute 20 est pour la route 136 et l’autoroute 720 est, seront fermées selon le même horaire. Les automobilistes pourront faire un détour via la bretelle de l’autoroute 15 sud, sortie 60 pour l’autoroute 10 ouest, rue Duke et autoroute 720 est ou rue Saint-Antoine.

La bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest sera également fermée.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 720 et la route 136 ouest pour l’autoroute 20 ouest qui sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5h. À noter que l’entrée de la rue Saint-Antoine ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima demeurera ouverte.

La bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera complètement fermée selon le même horaire. Par conséquent, la sortie 64 (rue Sherbrooke) sera inaccessible. Un détour sera possible via la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc).

L’entrée de la rue Sherbrooke pour l’autoroute 15 nord sera fermée de vendredi 22 h à samedi 9 h, puis de dimanche 23 h à lundi 5 h.

Nouveau pont Champlain

En raison des travaux entourant la construction du nouveau pont Champlain, l’autoroute 15 nord, entre la sortie 58 (autoroute 10 ouest, centre-ville) et l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge sera complètement fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h. L’entrée en provenance de l’Île des Sœurs sera donc fermée selon le même horaire. Un détour est proposé via l’autoroute 10 ouest (Bonaventure), rue Duke, rue Saint-Antoine (direction est) et entrée pour l’autoroute 720 ouest.

La sortie 61 (avenue Atwater) de l’autoroute 15 sud sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Tout comme l’autoroute 15 sud, entre la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) et l’entrée de l’autoroute 10 est, qui sera fermée de vendredi 23 h 59 à samedi 5 h, puis de samedi 23 h 59 à dimanche 5 h.