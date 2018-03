Faible baisse du taux de chômage au Canada en février

Le taux de chômage au Canada a connu une modeste baisse en février comparativement au mois précédent, en variation de -0,1%, pour s’établir à 5,8%. Environ 15 000 emplois ont été créés.

Le Québec n’a toutefois pas connu de variation significative de son taux de chômage (5,6%) en février, révèlent également les données de Statistiques Canada, publiées vendredi.

À l’échelle du pays, l’emploi a surtout progressé chez les citoyens du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans), mais est resté plutôt inchangé chez les 15 à 24 ans et les 55 ans et plus.

Les hommes ont également profité davantage de la création d’emplois (+61 400) que les femmes (+12 400), note également l’Institut de la statistique du Québec. De plus, cette croissance modeste de l'emploi chez les femmes bénéficie seulement au groupe d'âge des 25 ans et plus (+19 800), puisqu’un repli de 7300 emplois est noté chez les femmes de 15 à 24 ans.

L'emploi a crû dans plusieurs secteurs, notamment celui des soins de santé et de l'assistance sociale. On dénombre dans ce secteur d’activité environ 25 000 emplois de plus que l’an dernier, mais peu de différence avec la situation de février 2017.

L’emploi a également connu une progression dans le transport et l’entreposage (+13 000), poursuivant ainsi la tendance à la hausse amorcée depuis le début de 2016.

À l’inverse, il a baissé dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux du commerce de gros et de détail, où on chiffre une perte de 22 000 emplois en février. Malgré cette baisse, l'emploi dans ce secteur a progressé de 36 000 (+1,3%) par rapport à 12 mois plus tôt.

Le secteur de la fabrication a également connu quelques difficultés en février, alors que 17 000 emplois ont été perdus. Le secteur est malgré tout en hausse de 4,2% par rapport à 12 mois plus tôt.

Le nombre d'employés a augmenté dans le secteur public, mais est demeuré stable dans le secteur privé. Par contre, le nombre de travailleurs autonomes a diminué.

Le nombre d'employés dans le secteur public s'est accru de 50 000 en février, après avoir diminué en janvier. Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre d'employés a progressé tant dans le secteur privé (+99 000 ou +0,8%) que dans le secteur public (+92 000 ou +2,5%).

Par rapport à février 2017, quelque 280 000 emplois ont été créés au Canada, tous à temps plein. Pendant la même période au Québec, quelque 74 000 emplois ont été créés, ce qui a permis un recul du chômage de 0,8%.

Le gouvernement Couillard s’est d’ailleurs réjoui de voir le taux d'activité des 15 à 64 ans au Québec «atteindre un niveau inégalé».

«L'atteinte de ce sommet du taux d'activité des 15 à 64 ans démontre le dynamisme et la solidité de notre économie. Notre gouvernement continuera d'agir concrètement en faveur de la participation du plus grand nombre au marché de l'emploi», a indiqué le ministre de l’Emploi, François Blais, par communiqué.