Macron accueilli par le premier ministre en Inde, contrairement à Trudeau

Le premier ministre indien Narendra Modi a accueilli en personne le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte à leur arrivée en Inde vendredi.

L’accueil contraste avec celui réservé au premier ministre canadien Justin Trudeau et sa famille, alors que c’est le ministre de l’Agriculture indien qui avait été dépêché à l’aéroport.

Dans un message sur Twitter, M. Modi a déclaré : «Bienvenue en Inde, président Emmanuel Macron! Votre visite ajoutera beaucoup de force au partenariat stratégique entre la France et l’Inde. J’ai hâte à nos discussions de demain.»

Welcome to India, President @EmmanuelMacron! Your visit will add great strength to the strategic partnership between India and France. I look forward to our talks tomorrow. pic.twitter.com/v5ePFVT3Hd