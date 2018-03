Prise d'otages dans une résidence pour vétérans en Californie

Un tireur a pris trois personnes en otage dans une maison de retraite pour anciens combattants dans la Napa Valley (nord de la Californie), a indiqué à l'AFP June Iljana, porte-parole de l'agence californienne des anciens combattants (CalVet).

Mme Iljana confirmait des informations de presse mais n'a donné aucun autre détail.

«La police est à notre maison de retraite de Yountville à la suite du signalement de tirs. La sécurité de nos résidents, employés et de notre communauté est notre principale priorité. Nous avons activé notre protocole d'urgence et coopérons avec la police», a tweeté CalVet.

Le bureau du shérif de Napa s'est contenté d'indiquer sur les réseaux sociaux que «la police intervient à la maison de retraite pour anciens combattants de Yountville. Évitez la zone». Ses porte-paroles n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

La police des autoroutes CHP a pour sa part dit avoir des «agents et ressources aériennes sur place travaillant avec les agents du shérif de Napa et d'autres» et qu'une équipe «d'intervention d'urgence» (SWAT) était en route.

D'après le San Francisco Chronicle, l'incident a débuté vers 10h30 locales.

Une conférence de presse est prévue à 14h locales, ont indiqué les autorités.

Le site internet de l'établissement indique qu'il s'agit de «la plus vaste maison de retraite pour anciens combattants aux États-Unis», où vivent «1000 anciens combattants âgés ou handicapés».