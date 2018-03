«Si tu n’es pas sorti du ventre de ta mère, tu n’es rien!» - Martineau

Le 24 juillet 2017, un homme de 37 ans, Sofiane Ghazi poignarde à de nombreuses reprises sa conjointe enceinte de 8 mois.

La femme a survécu, mais pas le fœtus. Le Montréalais a été cité à procès pour le meurtre prémédité du bébé, lors duquel un jury devra trancher sur le statut juridique de l’enfant à naître.

Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau dénonce le fait que les fœtus ne sont pas considérés comme des enfants à part entière.

«Un jury devra déterminer si le fœtus est mort à l’intérieur du ventre de la mère ou à l’extérieur. S’il est mort à l’extérieur, c’est un meurtre, s’il est mort à l’intérieur, c’est rien! Le gars va être accusé de tentative de meurtre contre sa conjointe, mais rien contre son enfant. Pourquoi? Parce que si tu n’es pas sorti du ventre de ta mère, tu n’es rien, tu n’es pas considéré comme une personne», s’insurge le commentateur.

Il juge que cela est complètement absurde.

«Au Canada, c’est comme ça. On ne fait pas de différence entre un amas de cellules, un embryon, un fœtus de trois mois, ou un fœtus de 8 mois. Ça n’a pas de bon sens!»

Il comprend que les militants pro-choix ne veulent pas ouvrir le débat sur le statut juridique du fœtus, craignant que le débat sur l’avortement soit à nouveau déclenché.

Richard Martineau croit néanmoins que des nuances pourraient être apportées.

«Il y a des pays qui disent que dès que le fœtus est viable à l’extérieur du ventre de la mère, il est considéré comme un enfant. Avant 5 mois, il n’a pas de statut juridique, mais après 4-5-6 moins, il est considéré comme une personne», explique le chroniqueur.

«À 8 mois et demi, c’est une personne, le fœtus entend et reconnait la voix de ses parents, on peut lui toucher le doigt à travers le ventre de la mère», exemplifie le chroniqueur.

Le débat est délicat et personne ne veut y toucher au pays.

«Un moment donné il va falloir ouvrir ce dossier-là».