Un club perd son permis pour avoir amené un cheval sur le plancher de danse

Les autorités de Miami Beach, en Floride, ont révoqué le permis d’exploitation d’une boîte de nuit après qu’une femme ait emmené un cheval sur un plancher de danse bondé, mercredi soir.

Dans la vidéo publiée sur les médias sociaux par la police vendredi matin, on peut voir une femme légèrement vêtue monter un cheval blanc à l’intérieur du Mokai Lounge, alors qu’une foule se masse autour de l’animal affolé.

On y voit ensuite le cheval se secouer, perdre pied et faire tomber la cavalière de son dos.

Le permis du club a été rapidement révoqué par un officiel de la Ville quelques heures après que les images de la scène ne se mettent à circuler.

La police enquête depuis sur l’incident pour savoir s’il y a eu «cruauté animale».

Les propriétaires de l’animal n’ont pas encore été identifiés et on demande maintenant l’aide du public pour obtenir plus d’informations.

«Il aurait pu se faire mal, il s’est peut-être fait mal. D’ailleurs il aurait aussi pu blesser des gens autour», a expliqué un policier au réseau local WSVN.