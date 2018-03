Une équipe «plus efficace pour retrouver la confiance»

En poste depuis décembre, le chef par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Martin Prud’homme, veut que le corps de police montréalais gagne en efficience et en confiance autant de la part du public que de ses membres.

Cette semaine, le numéro un du SPVM a nommé son équipe de direction sabrant sept postes, passant de 11 à quatre directeurs adjoints. Le chef a mis en poste deux hommes et deux femmes provenant du SPVM, de la Sûreté du Québec et de la GRC.

Le directeur intérimaire voulait donner l’exemple et c’est ce qu’il a fait avec son équipe de direction. «Pour 7000 employés, quatre et un chef c’est plus efficace et facile. J’ai toujours dit la même chose, la meilleure personne à la bonne place», explique M. Prud’homme à Jean-François Guérin au 9 heures.

La nouvelle équipe commence son travail la semaine prochaine. «On va regarder unité par unité, rencontrer les policiers et notre fraternité. On va y aller brique par brique à travers le service et faire des évaluations en conséquence», indique le chef.

Affaires internes

Line Carbonneau, une ancienne haute dirigeante de la Gendarmerie royale du Canada s’est vu confier les rênes de la nouvelle division des normes professionnelles au SPVM. Elle veillera aux affaires internes.

«J’ai créé une direction pour les normes professionnelles et pour moi c’était obligatoire d’avoir une personne de l’externe. On est chanceux d’avoir une grande dame de 37 ans d’expérience reconnue partout à travers le Canada et qui va nous aider à remettre cette division en place», soutient le chef du SPVM.

«On va avoir des yeux externes, des gens qui sont capables de faire l’évaluation du SPVM. On a des gens permanents, M. Sylvain Caron de la SQ (nouveau responsable de la division des enquêtes) et Mme Carbonneau sont là durant deux ans. Ces gens-là vont préparer et identifier la relève», ajoute M. Prud’homme.

Le chef intérimaire du SPVM ne craint pas de changer les choses. «Quand arrive un nouveau chef, on bouscule toujours. J’essaie de le faire de façon très humaine, mais les gens sont au rendez-vous. Les gens veulent changer et retrouver la confiance du public et envers leur propre service de police. On veut changer et tourner la page», conclut-il.