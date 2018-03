Doug Ford élu chef des conservateurs en Ontario

Doug Ford a été élu samedi chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, trois mois à peine avant la tenue des élections générales dans la province, le 7 juin prochain.

Il s’agit d’un virage populiste pour le parti. Doug Ford était le frère de Rob Ford, le controversé ex-maire de Toronto qui est décédé du cancer en mars 2016, dont il partageait les vues.

Le nom du gagnant de la course a été annoncé en fin de soirée avec plusieurs heures de retard, en raison de problèmes de décompte des voix.

L’annonce, prévue pour l’après-midi, n’a pas pu se faire devant les partisans de la formation. Ceux-ci réunis dans une salle d’un hôtel Markham, au nord de Toronto, ont dû quitter les lieux, puisque l’endroit était réservé pour un autre groupe en soirée.

Dans son discours d’acceptation, M. Ford a affirmé que la population de l’Ontario veut, selon lui, se débarrasser de l’actuel gouvernement libéral.

Avec les conservateurs, «l’Ontario sera prête à faire des affaires», a-t-il dit.

M. Ford a tenu à remercier son équipe et sa famille, ainsi que son frère Rob «qui est là-haut».

Homme d’affaires, il a été élu comme conseiller municipal de Toronto en 2010, reprenant le siège de son frère Rob, qui a alors remporté la mairie de la ville.

Recomptage

Selon Global News, un recomptage à la main de tous les bulletins de vote a dû être effectué. Il y avait des incertitudes sur 1300 bulletins, le parti ne sachant pas à quelle circonscription ils appartenaient. Le vote se faisait par code postal et certaines circonscriptions ont des codes qui se chevauchent.

Les membres de la formation politique avaient le choix entre Christine Elliot, Doug Ford, Tanya Granic Allen et Caroline Mulroney.

Au terme de la campagne à la chefferie d’une durée de six semaines, 64 000 personnes ont exercé leur droit de vote, soit plus du double des voix exprimées lors de la course à la direction de 2009, a fait savoir le parti.

Cette course avait été déclenchée après la démission, en janvier dernier, de l’ancien chef Patrick Brown en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. Ce dernier avait tenté de se présenter à sa propre succession avant de se retirer la semaine dernière.