Dans les coulisses des auditions à l’aveugle de «La Voix»

Durant l'enregistrement des auditions à l’aveugle de «La Voix», le studio Mels est en pleine effervescence avec les passages des candidats, l’accueil des familles et les coachs qui y passent souvent de très longues journées. Nous avons voulu en savoir plus sur les faits étonnants qui se passent dans les coulisses.

Les mots croisés d’Éric

Les journées de tournage sont souvent très longues, avec beaucoup de temps morts pour les coachs. Lorsqu’ils ne sont pas installés dans leur fauteuil pour écouter les candidats, ils attendent dans leur loge. «Pendant ces moments-là, Éric Lapointe est confortablement installé sur un canapé et il fait des mots croisés, a révélé Anouk Meunier. J’ai trouvé très drôle de voir le rockeur avec tous ses bijoux en forme de tête de mort en train de faire des mots croisés. Je n’en suis pas encore revenue.»

Trop chaud ou trop froid

Lara Fabian et Éric Lapointe ne s’entendent pas sur la température dans le studio. Lara trouve qu’il fait trop froid, alors que le rockeur a toujours trop chaud. Pour tenter de rendre les coachs heureux, le directeur technique de l’émission est souvent en train de jouer avec le thermostat. Mais l’équipe a trouvé une bonne technique pour tenter de réfrigérer le fauteuil d’Éric Lapointe. Ils ont installé des «ice packs» sous son coussin. Et ça marche!

Une invitée spéciale

Lors des répétitions au studio Piccolo, il y a souvent une invitée spéciale que les candidats ont plaisir à rencontrer. C’est Simone, la chienne de David Laflèche et de Marie-Mai, qui vient écouter les artistes avant leur passage sur la scène. Elle fait, elle aussi, partie de la grande famille de «La Voix».

Une maman présente

Doris, la maman d’Éric Lapointe, est une grande admiratrice de l’émission. On peut souvent la croiser dans le public lors des enregistrements de l’émission. Ça lui permet non seulement de voir l’émission qu’elle adore, mais aussi d’être proche de son fils.

Attention danger

Quand Éric a tiré sur le rideau, alors que Jonathan faisait son audition à l’aveugle ultime, le directeur technique a failli faire une syncope. L’installation du kabuki n’est vraiment pas faite pour qu’on le tire de cette façon-là. «La situation aurait pu être dangereuse», a dévoilé Stéphane Laporte, le producteur associé. «C’est certainement la plus grande peur de notre équipe technique au cours des six saisons de l’émission.» Jonathan a d’ailleurs raconté qu’il avait aussi eu peur que quelque chose lui tombe sur la tête au moment où il chantait. Heureusement, tout s’est bien terminé.

Retour à la nature

Les entrevues avec les coachs, après le passage des candidats, se font dans un studio attenant, dans un décor complètement blanc. Lors du premier passage de Garou, il y avait une mouche insistante, qui n’arrêtait pas de venir se coller sur la lentille de la caméra. «On peut dire que Garou était vraiment de retour dans la nature québécoise. Même les mouches noires sont venues célébrer son retour au pays», a plaisanté Stéphane Laporte.

Une poutine au chocolat

Après une audition, les quatre coachs font un petit retour sur le candidat qu’ils viennent d’entendre. On en voit seulement une petite partie dans l’émission dominicale, mais ils oublient parfois que tout le monde les entend. «Ça a donné lieu à des demandes pas très sérieuses. Au cours d’une conversation, Garou a dit que ce serait drôle de faire une poutine avec du chocolat, a raconté Anouk Meunier. Les trois autres ont embarqué dans le délire. En fin de journée, je leur ai fait la surprise en leur apportant une poutine au chocolat.» Et semble-t-il que ce n’est pas très bon!

Une laveuse surprise

Dans la salle où Anouk Meunier réalise ses entrevues avec les candidats pour «La Voix Extra», l’animatrice a fait une étonnante découverte. «On ne savait pas d’où venait un bruit étrange, mais on a finalement découvert que, derrière un panneau du décor, il y avait une grosse laveuse. On y fait sans cesse des brassées. Pendant longtemps, on se demandait qui faisait son lavage. C’est en fait tout le linge utilisé pendant l’enregistrement, comme les serviettes des coachs, des musiciens, de l’équipe technique, les serpillières qui servent à nettoyer la scène... »